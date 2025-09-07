Blocu promove baile em aquecimento ao Carnaval 2026 de Lisboa

O Carnaval ainda está longe, mas os tambores já começam a ensaiar a festa em Lisboa para 2026. O Blocu, bloco que mistura música eletrônica aos ritmos do Carnaval, vai promover um baile de Carnaval no próximo dia 13, em Lisboa.Segundo os organizadores, o evento vai marcar “o início dos aquecimentos para o Carnaval 2026”e para fechar o verão 2025 em grande estilo. A festa será no Arroz Estúdios, a partir das 23:00. O agito vai até de madrugada..Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A noite promete performances e DJs, com detalhes da programação divulgados em breve. O primeiro lote de ingressos está à venda no valor de dez euros. O segundo lote custará 12 euros e o na porta do evento o valor sobe para 15 euros..Em entrevista ao DN Brasil no Carnaval deste ano, os integrantes do bloco afirmaram que “o Blocu é mais que um bloco, é uma manifestação: é um espaço para reclamar esse direito de expressar a nossa cultura”, nas palavras de Denny Azevedo, um dos participantes do coletivo.Além da celebração à cultura Queer, a heterogeneidade musical é uma das mais características do Blocu. Diferentemente da maioria dos blocos, que trazem marchinhas tradicionais de Carnaval, além do samba e pagode, o coletivo criado por Denny e Ricardo, ambos DJ’s, traz uma mistura entre alguns dos principais hits carnavalescos com a música eletrônica. Relembre aqui a reportagem.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Imigração é o grande assunto do nosso tempo, diz rapper brasileiro Don L.Festival Todos celebra a interculturalidade no coração de Lisboa