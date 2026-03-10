Com curadoria de brasileira, exposição “Tudo nasce do mesmo lugar” inaugura nesta semana em Lisboa

A Casa da Cidadania, em Lisboa, recebe a partir desta sexta-feira (13) a exposição 'Tudo nasce do mesmo lugar', da artista portuguesa Maria Caroço. Com curadoria da brasileira Sabrina Stephanou, a mostra ficará em cartaz até 10 de abril, com entrada gratuita.Na exposição, Maria Caroço apresenta esculturas tridimensionais e ilustrações contemporâneas criadas a partir de resíduos e materiais descartados. As obras utilizam materiais de difícil reciclagem, moldados e pintados - muitas vezes com tintas naturais desenvolvidas pela própria artista - transformando aquilo que normalmente seria considerado lixo em objetos visuais. . A proposta dialoga com temas como consumo, desperdício e responsabilidade ambiental, inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.A curadora Sabrina Stephanou destaca o caráter simbólico das peças apresentadas. Entre elas estão objetos imaginários como o “Aspirador de Calorias”, que ironiza comportamentos da sociedade contemporânea. Segundo Stephanou, as obras recorrem a elementos de humor e distopia para discutir transformação e adaptação a partir de materiais descartados.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Natural de Torres Vedras, Maria Caroço é designer de moda, criadora de padrões e artista visual. Formada em Design de Moda pelo IADE, construiu uma trajetória que cruza moda, ilustração e arte tridimensional. Fundadora do Maria Caroço Studio, desenvolve trabalhos que exploram o reaproveitamento têxtil e o uso de resíduos como matéria-prima, investigando temas como memória, consumo e transformação.Ao longo da carreira, apresentou sua marca no Lisboa ID entre 2009 e 2010, participou de projetos editoriais e musicais - incluindo a digressão “Mundo”, de Mariza, em 2017 - e desde 2020 intensificou o trabalho em escultura de parede e pintura mista com materiais descartáveis. Em 2024 realizou a exposição individual Eu, Disjuntamente e mantém oficinas criativas e projetos educativos entre Brasil e Portugal.A exposição Tudo nasce do mesmo lugar pode ser visitada de 13 de março a 10 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30, no Fórum Grandela - Casa da Cidadania (Estrada de Benfica, 417, Lisboa), com entrada gratuita.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Galeria criada por brasileiras muda de casa em Lisboa e amplia espaço para artistas migrantes.Veja detalhes da Galeria Visit Brasil, exposição inédita em Portugal