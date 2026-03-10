Uma das obras de Maria Caroço.
Uma das obras de Maria Caroço. DR
DN Brasil

Com curadoria de brasileira, exposição “Tudo nasce do mesmo lugar” inaugura nesta semana em Lisboa

Mostra da artista portuguesa Maria Caroço, com curadoria de Sabrina Stephanou, abre nesta sexta-feira (13) na Casa da Cidadania.
Publicado a

A Casa da Cidadania, em Lisboa, recebe a partir desta sexta-feira (13) a exposição 'Tudo nasce do mesmo lugar', da artista portuguesa Maria Caroço. Com curadoria da brasileira Sabrina Stephanou, a mostra ficará em cartaz até 10 de abril, com entrada gratuita.

Na exposição, Maria Caroço apresenta esculturas tridimensionais e ilustrações contemporâneas criadas a partir de resíduos e materiais descartados. As obras utilizam materiais de difícil reciclagem, moldados e pintados - muitas vezes com tintas naturais desenvolvidas pela própria artista - transformando aquilo que normalmente seria considerado lixo em objetos visuais.

Cartaz da exposição.
Cartaz da exposição. DR

A proposta dialoga com temas como consumo, desperdício e responsabilidade ambiental, inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A curadora Sabrina Stephanou destaca o caráter simbólico das peças apresentadas. Entre elas estão objetos imaginários como o “Aspirador de Calorias”, que ironiza comportamentos da sociedade contemporânea. Segundo Stephanou, as obras recorrem a elementos de humor e distopia para discutir transformação e adaptação a partir de materiais descartados.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Natural de Torres Vedras, Maria Caroço é designer de moda, criadora de padrões e artista visual. Formada em Design de Moda pelo IADE, construiu uma trajetória que cruza moda, ilustração e arte tridimensional. Fundadora do Maria Caroço Studio, desenvolve trabalhos que exploram o reaproveitamento têxtil e o uso de resíduos como matéria-prima, investigando temas como memória, consumo e transformação.

Ao longo da carreira, apresentou sua marca no Lisboa ID entre 2009 e 2010, participou de projetos editoriais e musicais - incluindo a digressão “Mundo”, de Mariza, em 2017 - e desde 2020 intensificou o trabalho em escultura de parede e pintura mista com materiais descartáveis. Em 2024 realizou a exposição individual Eu, Disjuntamente e mantém oficinas criativas e projetos educativos entre Brasil e Portugal.

A exposição Tudo nasce do mesmo lugar pode ser visitada de 13 de março a 10 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30, no Fórum Grandela - Casa da Cidadania (Estrada de Benfica, 417, Lisboa), com entrada gratuita.

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Uma das obras de Maria Caroço.
Galeria criada por brasileiras muda de casa em Lisboa e amplia espaço para artistas migrantes
Uma das obras de Maria Caroço.
Veja detalhes da Galeria Visit Brasil, exposição inédita em Portugal
Arte
Cultura DN Brasil
Brasileiras em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt