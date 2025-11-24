Colar de Rapariga apresenta álbum que celebra a música nordestina e a vivência migrante em Portugal

A banda Colar de Rapariga, formada por músicos brasileiros do Nordeste radicados em Lisboa, lançou nesta semana o seu primeiro EP, Colar de Rapariga Vol. 1, pelo selo independente Concha. O trabalho reúne quatro faixas que cruzam brega pop, arrocha, piseiro e rap, traduzindo tanto a música popular nordestina quanto a experiência da imigração em Portugal.O lançamento será celebrado com duas apresentações: no dia 29 de novembro, na Casa Capitão, em Lisboa, com participação do Coach de Artista, performance de Jhon Douglas; e no dia 6 de dezembro, no Ferro Bar, no Porto. O grupo surgiu em 2023, quando a vocalista Heidy Samantha recebeu o convite para montar uma banda de brega para o Carnaval da Musa de Marvila, na festa Brega Agrega. Na fase inicial, ainda sem bateria, Heidy, o guitarrista Wehz e o produtor Vinicius Big John apostaram em beats de seresta, definindo a identidade híbrida do projeto.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Com a saída de Big John, que voltou ao Brasil, a saxofonista e clarinetista Gu Juventino integrou-se ao grupo, ampliando o leque instrumental e consolidando o som que hoje caracteriza o Colar de Rapariga. O nome da banda - usado no sentido não pejorativo de “rapariga”, comum em Portugal - sugere a ideia de envolvimento emocional, como um colar que se ajusta ao pescoço de quem o usa.Produzido por Big John, o EP traz as faixas Mandei Áudio, um arrocha gravado no estúdio caseiro em Lisboa; Calcinha Bege, uma bregadeira com efeitos de funk; Compôr MPB, piseiro com elementos de rap inspirado numa composição do sergipano Elvis Boa Morte; e Desliguei o Celular, bônus que já circulava no projeto autoral de Heidy, criada em parceria com Jordania Martins.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Coletivo Gira: brasileiras formam a roda de samba que se tornou referência em Lisboa