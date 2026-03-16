Cônsul-geral do Brasil em Lisboa apresenta sessão informativa sobre serviços consulares

A Casa do Brasil continua com sua agenda de sessões presenciais de esclarecimento. A próxima será sobre serviços consulares, com a presença do cônsul-geral do Brasil em Lisboa, embaixador Alessandro Candeias. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como acessar os serviços consulares, quais são os procedimentos disponíveis e quais apoios são oferecidos à comunidade.O diplomata explicará como funcionam os serviços disponibilizados pelo Consulado, com espaço aberto para perguntas das pessoas participantes. O encontro será no dia 24 de março, às 15h, na Casa do Brasil de Lisboa (Rua Luz Soriano, 42 – Bairro Alto).Assim como nas demais, esta sessão terá participação gratuita, mas com inscrição antecipada obrigatória aqui. As vagas são limitadas e as inscrições serão encerradas quando o limite for atingido. Em caso de dúvidas relacionadas à sessão, o contato de e-mail é sessaocbl@gmail.com.Os encontros para sanar dúvidas de imigrantes integram o projeto FAMI2030 – FAMI 00326600 Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) – Migrar com Direitos: Integrar para a Igualdade, promovido pela Casa do Brasil de Lisboa e financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI).Nas últimas sessões, os temas abordados foram renovação de títulos de residência e notificações de indeferimento. No ano passado, os assuntos foram diversos, como saúde mental, nacionalidade portuguesa, mudanças nas regras de imigração e reconhecimento de diplomas, entre outros.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Cônsul-geral do Brasil em Lisboa. “A escola é um lugar que precisa receber atenção no combate ao racismo e à xenofobia”.Conheça o português que se tornou cônsul honorário do Brasil em Belmonte, terra de Pedro Alvares Cabral