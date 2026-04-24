Clipe de Tatiana Cobbett, filmado em Lisboa, é selecionado para festival em Tóquio

O clipe Umbral, da cantautora brasileira residente em Lisboa, Tatiana Cobbett, foi selecionado para o Tokyo Film & Screenplay Awards - Best Film Awards, festival internacional dedicado ao audiovisual independente. Filmado em locais emblemáticos de Lisboa, como Alfama e a Praça do Comércio, o trabalho reforça a presença da artista no circuito internacional após uma sequência de reconhecimentos em diferentes países.A seleção no Japão soma-se a outras distinções recentes: o prêmio de Melhor Clipe de Baixo Orçamento no MATE Music Video Awards, em Coimbra, a Medalha de Bronze no Global Music Awards 2026, a menção honrosa no Berlin Music Video Awards, em 2025, e a participação no Los Angeles Movie & Music Video Awards. Ao todo, o clipe foi destacado em quatro países, consolidando a circulação internacional da obra.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Umbral integra o projeto de residência artística “Lá e Cá”, desenvolvido por Tatiana Cobbett entre Brasil e Portugal. A canção propõe um diálogo entre referências culturais e geográficas, cruzando elementos do fado e da milonga, enquanto aborda temas como memória, deslocamento e identidade. O clipe foi captado e editado pela videomaker Bruna Buniotto, com imagens em espaços tradicionais da capital portuguesa, como o Tejo Bar e o Mesa de Frades.Com trajetória ligada à música e à poesia, Tatiana Cobbett tem desenvolvido trabalhos que transitam entre linguagens e territórios, explorando conexões entre culturas lusófonas. O reconhecimento internacional recente posiciona Umbral em festivais voltados à produção independente e à experimentação estética.O clipe está disponível online e pode ser visto gratuitamente neste link do YouTube, no canal oficial da artista..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira