Casa do Brasil promove sessão de esclarecimentos sobre as mudanças nas regras de imigração

A próxima sessão de esclarecimento a imigrantes da Casa do Brasil chega com o tema mais atual para imigrantes: a recente mudança na Lei dos Estrangeiros. As alterações entraram em vigor na última quinta-feira, 23 de outubro. A sessão está marcada para a próxima quinta-feira, dia 30 de outubro, às 15:00, via Microsoft Teams. A inscrição antecipada é obrigatória e gratuita, com vagas limitadas. A possibilidade de participar será fechada quando o número de vagas for atingido. Quem vai tirar as dúvidas das pessoas participantes é a jurista Patrícia Peret, que trabalha na Casa do Brasil.O tema é um dos mais discutidos entre a comunidade imigrante nos últimos dias, uma vez que a lei teve diversas mudanças. Entre elas, restrições no reagrupamento familiar e na possibilidade de ingresso de ações judiciais contra a Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O link para participar está disponível aqui. As pessoas inscritas vão receber um e-mail com as instruções de acesso no dia anterior da sessão, ou seja, na quarta-feira, dia 29 de outubro. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail sessaocbl@gmail.com.Esta atividade da Casa do Brasil integra o projeto FAMI2030 – FAMI 00326600 Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) – Migrar com Direitos: Integrar para a Igualdade, financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI). Sessões anteriores abordaram temas como a percursos educativos em Portugal, Lei da Nacionalidade, equivalência de diplomas, processos de regularização e saúde mental.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Nova Lei dos Estrangeiros entra em vigor esta quinta-feira. O que muda?.Renovações: Estrutura de Missão garante que vai contactar todos que preencheram formulário no portal