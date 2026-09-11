A queda nas reclamações da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) foi de 35%, de acordo com dados da agência divulgados esta sexta-feira, 11 de setembro. As estatísticas dizem respeito aos meses entre janeiro e junho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado."A evolução positiva da capacidade de atendimento tem sido acompanhada por uma melhoria expressiva na experiência dos cidadãos. Entre janeiro e junho de 2026, a percentagem de reclamações relativamente aos atendimentos efetivos foi claramente inferior à registada no período homólogo de 2025", diz nota da AIMA.A porcentagem média de reclamações descu de 6,9% para 2,7%, em 2026. "Estes resultados evidenciam maior eficácia, melhor organização dos serviços, maior capacidade de resposta e uma melhoria contínua na qualidade do atendimento", explicam, sem informar qual o método de reclamação. Foi somente este ano que a AIMA passou a estar no Livro Amarelo Eletrónico (LAE). No mesmo comunicado, a agência ainda indica que entre janeiro e junho de 2026, foi registrada uma média de cerca de 32 elogios por mês nas Lojas AIMA. No entanto, não mencionou a estatística anterior para fazer a comparação.Já entre janeiro e junho de 2026 foi registrado um crescimento de mais de 60% no número de atendimentos efetivos realizados nas Lojas AIMA. Outras estatísticas, como o Portal da Queixa, indica pioras na avaliação dio atendimento a cada relatório.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Sindicato diz que contratação de funcionários na AIMA não compensa saída de trabalhadores.Filas e falta de informação: Ordem dos Advogados denuncia problemas no atendimento da AIMA