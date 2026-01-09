Casa do Brasil de Braga é a nova associação para ajudar a comunidade imigrante na cidade

A cidade de Braga possui uma nova associação para imigrantes. A Casa do Brasil de Braga foi lançada nesta sexta-feira, 9 de janeiro. O objetivo da nova entidade é ajudar na integração da comunidade imigrante no município, além de oferecer atendimento jurídico e psicológico.Ao empossar a diretoria, Daniel Domingos, presidente da assembleia geral da associação, definiu a importância da nova entidade. “A importância desse ato que realizamos hoje é imensa. Em um tempo de mudanças legislativas, de novos percursos migratórios e de grandes desafios de integração, a resposta da comunidade não pode ser o silêncio, mas sim a organização”, declarou.A presidente da Casa do Brasil de Braga é a advogada brasileira Natasha Medeiros Hart. Em entrevista ao DN Brasil, a presidente conta que a ideia da nova associação surgiu a partir de sua participação na Casa do Brasil de Coimbra. “Eu fiquei pensando que Braga também deveria ter uma associação, como é a Casa do Brasil de Coimbra, onde faço parte de uma comissão com foco no combate à xenofobia”, relata.Depois, a imigrante procurou pessoas dispostas a integrar a diretoria para a formação da associação, além de lidar com os trâmites burocráticos de formalização. Segundo Natasha, todas as pessoas envolvidas têm ligação com a causa dos imigrantes, inclusive uma portuguesa, apesar de a maioria ser do Brasil. “Acima de tudo, são pessoas que gostam desse tema e estão dispostas a contribuir, a se voluntariar, porque é um serviço voluntário”, explica.Agora, com a diretoria empossada e a entidade criada oficialmente, os próximos passos incluem o detalhamento das atividades do órgão. Estão previstas ações como aconselhamento jurídico, de contabilidade e atendimento psicológico.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppOs aconselhamentos não serão somente na área documental, mas também em questões trabalhistas. “Às vezes a pessoa está sendo explorada no trabalho e não sabe quais são os seus direitos, tem medo de pedir demissão ou de alguma coisa, não conhece seus direitos mínimos”, relata a presidente..A entidade também quer promover atividades culturais. Além desse planejamento, as próximas etapas incluem reuniões com possíveis parceiros. Um dos objetivos, por exemplo, é contar com o apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) na área de empreendedorismo.Na visão da presidente, a Casa do Brasil de Braga surge em um momento importante, diante das mudanças na política migratória em Portugal. “No momento mais crítico que passamos, que é este em que temos que ter união, precisamos deixar de lado qualquer outra coisa e nos unir por uma mesma causa, diante de uma política anti-imigração”, detalha.A advogada ressalta ainda que a associação estará aberta a todas as comunidades imigrantes, não apenas à brasileira. “Temos que estar unidos e, assim, talvez consigamos ter mais representatividade, fazer valer nossos direitos e tentar proteger os direitos humanos”, afirma. Uma das preocupações da profissional está nas mudanças propostas pelo governo para acelerar o afastamento de imigrantes sem documentos. “Temos o receio de que muitos direitos possam ser violados”, complementa.ContatosPor enquanto, a associação ainda não possui uma sede. Por isso, todos os atendimentos são online, principalmente via Instagram. Em breve, a direção também vai definir e divulgar o valor das cotas para associados, reforçando que o apoio das pessoas é “muito importante” para o funcionamento da entidade.Confira abaixo os nomes que compõem a associação:DireçãoPresidente: Natasha Medeiros HartVice-Presidente: Vinicius de Ponte NetoTesoureiro: Leonardo CabralSecretária: Ana Paula Barbosa SeverinoAdministrador: Navisson BarachoMesa da Assembleia GeralPresidente: Daniel André Domingos da RosaVice Presidente: Ana Virgínia Clementino Rodrigues Silva1ª Secretária: Natália Evangelista Pereira2ª Secretária: Maria dos Santos de Almeida Antunes3ª Secretária: Karla Waleska Costa Guedes NascimentoConselho fiscal: Fernando Randon Boesing, Vinicius Cluk Carneiro e Patrícia Severo de Andrade Reges.*A jornalista viajou a Braga à convite da associaçãoamanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Burocracia, xenofobia e mudanças nas leis motivam saída de estrangeiros do país.Após petição, Parlamento vai discutir contagem do tempo espera pelo título para nacionalidade