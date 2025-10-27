Caravana de artistas do Ceará traz a Portugal semana com concertos, saraus e exposições

A partir desta terça-feira, 28 de novembro, um grupo de dez artistas do cearenses vai estrear em solo lusitano trazendo uma programação recheada de atividades. A primeira Mostra Ceará Portugal é um projeto que "propõe uma experiência cultural itinerante, promovendo encontros entre artistas e público e fortalecendo os laços afetivos e criativos entre Brasil e Portugal", diz a definição do evento.Para Antônia Brasileiro, membro da organização, "mais do que compartilhar a riqueza cultural do Ceará, o projeto quer criar encontros entre artistas, públicos e afetos. Ao atravessar o oceano, leva consigo as cores, sons e histórias do Nordeste, abrindo espaço para o diálogo e o enriquecimento cultural mútuo", diz ao DN Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A programação vai ser concentrada em Lisboa e Cascais, e vai contar com apresentações musicais de Edmar Gonçalves e Alan Kardec, além de shows da banda Tannat, com repertório autoral e também com referências da música nordestina.A mostra traz ainda a exposição com obras de Mano Alencar, Edmar Gonçalves e Efigênia Coelho, artista que já vive em Portugal. Os saraus literários vão ter perfomences e leituras e artistas convidados e vai haver ainda o lançamento do livro Dores Subversivas, da escritora cearense Alana G. Alencar.Confira a programação:28 outubro, 17h – Estoril: Clube de Tênis do Estoril – Exposição de arte & Sarau Mostra Ceará.28 outubro, 20h – Cascais: Casa Viana – Sarau Mostra Ceará.29 outubro – Lisboa: Encontro com Alceu Valença.30 outubro, 18h – Lisboa: Turim Lisboa Hotel – Show banca Tannat & Sarau Mostra Ceará.31 outubro, 19h – Lisboa: Casa do Brasil de Lisboa (CBL) – Lançamento do livro “Dores Subversivas”, de Alana G. Alencar, & Sarau Mostra Ceará.02 novembro, 20h – Cascais: Mercado da Vila / Casa Viana – Show banda Tannat.03 novembro, 21h – Lisboa: Fábrica Braço de Prata – Sarau Mostra Ceará no projeto Leituras encenadas na Segunda Baderna.Para mais informações, visite a página do evento.caroline.ribeiro@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Efigênia ou Fifi? As duas faces da artista brasileira que é chef de restaurante português.Zé Neto e Cristiano ao DN Brasil. "É lindo demais ver a nossa cultura atravessando fronteiras"