A cantora brasileira Maddu inicia nesta sexta-feira (2), em Lisboa, uma série de três shows que antecipam o lançamento de seu próximo álbum, “Do Mesmo Lado, Só Que ao Contrário”. Batizado de “Do Outro Lado”, o projeto terá apresentações mensais na Badassery, no Rato, até dezembro.Na primeira noite, Maddu recebe a cantora Rossana como convidada, enquanto DIDI assume o DJ set. A proposta é que cada apresentação revele aos poucos elementos do universo do novo disco, com diferentes artistas convidados. Os próximos encontros estão marcados para 6 de novembro e 18 de dezembro, ainda sem convidados anunciados, mas também com DJ set de DIDI, presença fixa ao longo da série.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Radicada em Lisboa, Maddu constrói seu trabalho a partir de referências da música brasileira, sobretudo do Nordeste do país, cruzadas com a experiência da diáspora. Em carreira solo, lançou o EP “Maddu”, com quatro faixas, em 2023, e o single “Não Me Leve a Mal”, em 2025. O próximo álbum abre uma nova fase do trabalho da artista.A primeira edição de “Do Outro Lado” acontece nesta sexta-feira (2), a partir das 22h, na Badassery, na Rua do Sol ao Rato, 71A, em Lisboa. A noite segue até as 3h, com show de Maddu, participação de Rossana e DJ set de DIDI..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda".Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira