A artista brasileira Maddu prepara lançamento de novo álbum.
A artista brasileira Maddu prepara lançamento de novo álbum. Foto: Caio Amaral
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Cantora brasileira Maddu inicia série de shows em Lisboa antes de lançamento do novo álbum

Radicada na capital portuguesa, artista estreia projeto “Do Outro Lado” nesta sexta-feira (2), na Badassery, com participação de Rossana e DJ set de DIDI.
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A cantora brasileira Maddu inicia nesta sexta-feira (2), em Lisboa, uma série de três shows que antecipam o lançamento de seu próximo álbum, “Do Mesmo Lado, Só Que ao Contrário”. Batizado de “Do Outro Lado”, o projeto terá apresentações mensais na Badassery, no Rato, até dezembro.

Na primeira noite, Maddu recebe a cantora Rossana como convidada, enquanto DIDI assume o DJ set. A proposta é que cada apresentação revele aos poucos elementos do universo do novo disco, com diferentes artistas convidados. Os próximos encontros estão marcados para 6 de novembro e 18 de dezembro, ainda sem convidados anunciados, mas também com DJ set de DIDI, presença fixa ao longo da série.

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Radicada em Lisboa, Maddu constrói seu trabalho a partir de referências da música brasileira, sobretudo do Nordeste do país, cruzadas com a experiência da diáspora. Em carreira solo, lançou o EP “Maddu”, com quatro faixas, em 2023, e o single “Não Me Leve a Mal”, em 2025. O próximo álbum abre uma nova fase do trabalho da artista.

A primeira edição de “Do Outro Lado” acontece nesta sexta-feira (2), a partir das 22h, na Badassery, na Rua do Sol ao Rato, 71A, em Lisboa. A noite segue até as 3h, com show de Maddu, participação de Rossana e DJ set de DIDI.

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