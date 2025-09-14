Bruna Louise faz turnê por oito cidades portuguesas

Depois de passar por cidades do interior do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a comediante Bruna Louise vai fazer uma turnê em Portugal neste mês. A paranaense de 41 anos vai passar por oito cidades portuguesas, com shows em lugares icônicos como o Coliseu do Porto e o Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A referência em stand-up no Brasil atualmente apresenta o novo show “O que passa na cabeça dela?”, em que aborda experiências pessoais - de vitórias a derrotas - com muito bom humor. Os shows vão começar por Braga, no dia 17 de setembro e em São Mamede, no dia seguinte, 18 de setembro. Depois, a próxima parada é o Porto, onde o show vai ocorrer no Coliseu, na noite de 19 de setembro.“Descendo” pelo país, Bruna Louise passa por Águeda na noite de 20 de setembro, até chegar a Lisboa, onde se apresenta no Coliseu dos Recreios, uma das maiores salas de espetáculos da capital. O show será no dia 21. Mas a agenda não encerra por Lisboa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A cidade seguinte é Albufeira, no dia 22. Após uma curta parada de quatro dias, a comediante retoma a turnê com show em Coimbra no dia 26 de setembro. A última apresentação está marcada para o dia 27, em Santarém.“O que passa na cabeça dela?” é descrito como um momento de confiança na carreira da artista. “Com seu humor afiado e sem papas na língua, Bruna Louise está mais confiante do que nunca! No seu novo solo, ela compartilha suas experiências, derrotas e vitórias, tudo com muita irreverência. O show mistura piadas, improviso e interação com o público, garantindo identificação e risadas do começo ao fim. Se há algo certo, é que ninguém sai de um espetáculo de Bruna sem a barriga doendo de tanto rir e, ao mesmo tempo, sem refletir sobre as escolhas e os preconceitos do dia a dia”, consta no cartaz de divulgação.Os ingressos variam de preço em cada cidade, dos 18 aos 30 euros. As entradas podem ser compradas online nos locais habituais.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Susana Vieira estreia monólogo “Lady” em Portugal no início de setembro.Paul Cabannes apresenta show “Alma de Brasileiro” no Porto