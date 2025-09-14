DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
O show é “O que passa na cabeça dela?”
O show é “O que passa na cabeça dela?”Foto: Facebook
DN Brasil

Bruna Louise faz turnê por oito cidades portuguesas

Os shows vão começar por Braga, no dia 17 de setembro e em São Mamede, no dia seguinte, 18 de setembro.
Publicado a

Depois de passar por cidades do interior do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a comediante Bruna Louise vai fazer uma turnê em Portugal neste mês. A paranaense de 41 anos vai passar por oito cidades portuguesas, com shows em lugares icônicos como o Coliseu do Porto e o Coliseu dos Recreios, em Lisboa. 

A referência em stand-up no Brasil atualmente apresenta o novo show “O que passa na cabeça dela?”, em que aborda experiências pessoais - de vitórias a derrotas - com muito bom humor. Os shows vão começar por Braga, no dia 17 de setembro e em São Mamede, no dia seguinte, 18 de setembro. Depois, a próxima parada é o Porto, onde o show vai ocorrer no Coliseu, na noite de 19 de setembro.

“Descendo” pelo país, Bruna Louise passa por Águeda na noite de 20 de setembro, até chegar a Lisboa, onde se apresenta no Coliseu dos Recreios, uma das maiores salas de espetáculos da capital. O show será no dia 21. Mas a agenda não encerra por Lisboa.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

A cidade seguinte é Albufeira, no dia 22. Após uma curta parada de quatro dias, a comediante retoma a turnê com show em Coimbra no dia 26 de setembro. A última apresentação está marcada para o dia 27, em Santarém.

“O que passa na cabeça dela?” é descrito como um momento de confiança na carreira da artista. “Com seu humor afiado e sem papas na língua, Bruna Louise está mais confiante do que nunca! No seu novo solo, ela compartilha suas experiências, derrotas e vitórias, tudo com muita irreverência. O show mistura piadas, improviso e interação com o público, garantindo identificação e risadas do começo ao fim. Se há algo certo, é que ninguém sai de um espetáculo de Bruna sem a barriga doendo de tanto rir e, ao mesmo tempo, sem refletir sobre as escolhas e os preconceitos do dia a dia”, consta no cartaz de divulgação.

Os ingressos variam de preço em cada cidade, dos 18 aos 30 euros. As entradas podem ser compradas online nos locais habituais.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
O show é “O que passa na cabeça dela?”
Susana Vieira estreia monólogo “Lady” em Portugal no início de setembro
O show é “O que passa na cabeça dela?”
Paul Cabannes apresenta show “Alma de Brasileiro” no Porto
comediante
Humor
Brasileiros em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt