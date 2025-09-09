DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Artista já lotou salas de espetáculo em Portugal no ano passado.
Foto: DR
DN Brasil

Paul Cabannes apresenta show “Alma de Brasileiro” no Porto

A apresentação está marcada para o dia 24 de setembro, a partir das 21:00, no Teatro Sá Bandeira.
Publicado a

Paulo Cabannes está se despedindo do famoso espetáculo “Alma de Brasileiro”, mas não sem antes passar por Portugal. O “francês mais brasileiro” tem um show marcado no Porto este mês, numa apresentação única no país.

A apresentação está marcada para o dia 24 de setembro, a partir das 21:00, no Teatro Sá Bandeira. Os ingressos estão à venda online, com valores entre os 15 a 30 euros. 

O humorista esteve em Portugal no passado com a mesma apresentação, que lotou as salas do Porto, Lisboa, Braga, Aveiro, Albufeira e Guimarães. Em entrevista ao DN na época, o imigrante contou que o que começou com piadas comuns ao mudar de país, se tornou hoje o principal ofício de Paul, que já foi cabeleireiro e vendedor.

Nos shows, o francês apresenta uma perspectiva única do Brasil, a partir do olhar do imigrante. O europeu mora em terras brasileiras há dez anos e sempre afirma não se arrepender da mudança. 

Na Europa, a turnê também inclui Dublin, Londres e Paris. Depois, o Paul volta para uma longa série de shows por várias cidades brasileiras.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Artista já lotou salas de espetáculo em Portugal no ano passado.
Artista já lotou salas de espetáculo em Portugal no ano passado.
