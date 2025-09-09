Paul Cabannes apresenta show “Alma de Brasileiro” no Porto

Paulo Cabannes está se despedindo do famoso espetáculo “Alma de Brasileiro”, mas não sem antes passar por Portugal. O “francês mais brasileiro” tem um show marcado no Porto este mês, numa apresentação única no país.A apresentação está marcada para o dia 24 de setembro, a partir das 21:00, no Teatro Sá Bandeira. Os ingressos estão à venda online, com valores entre os 15 a 30 euros. O humorista esteve em Portugal no passado com a mesma apresentação, que lotou as salas do Porto, Lisboa, Braga, Aveiro, Albufeira e Guimarães. Em entrevista ao DN na época, o imigrante contou que o que começou com piadas comuns ao mudar de país, se tornou hoje o principal ofício de Paul, que já foi cabeleireiro e vendedor.Nos shows, o francês apresenta uma perspectiva única do Brasil, a partir do olhar do imigrante. O europeu mora em terras brasileiras há dez anos e sempre afirma não se arrepender da mudança. Na Europa, a turnê também inclui Dublin, Londres e Paris. Depois, o Paul volta para uma longa série de shows por várias cidades brasileiras.Relembre aqui a entrevista do artista.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Susana Vieira estreia monólogo “Lady” em Portugal no início de setembro.Imigração é o grande assunto do nosso tempo, diz rapper brasileiro Don L