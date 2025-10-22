Brasileiros Roni Sousa e Humberto Pendrancini trazem peça de teatro “Outro Lear” a Portugal

Uma nova leitura de um dos maiores clássicos do teatro de Shakespeare chega nesta semana a Portugal através de dois artistas brasileiros. Outro Lear, dirigido por Roni Sousa e interpretado por Humberto Pendrancini, terá duas apresentações na terrinha, sendo a primeira no Festival Política, em Loulé, já nesta quinta (23), às 21h30, e a segunda na Fábrica do Braço de Prata, em Lisboa, no domingo (26), a partir das 19h.A peça parte da tragédia Rei Lear para construir um retrato atual de um homem que, ao perder o poder e a razão, confronta a própria fragilidade. Entre delírio e lucidez, a montagem propõe uma reflexão sobre o colapso de sistemas, políticos e pessoais, e sobre os limites entre sanidade e autoridade.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Com encenação intensa, Outro Lear aproxima o público do universo emocional do protagonista. No palco, Pendrancini, um dos nomes de referência do teatro de Brasília, dá vida a um rei despido de glória e cercado de dúvidas. A criação é assinada por Ronivan Sousa, mestre em Artes Cênicas pela Universidade Nova de Lisboa que vive entre o Brasil e Portugal e vem desenvolvendo projetos que exploram a relação entre corpo, palavra e imagem.O espetáculo tem dramaturgia de Yuri Fidelis, desenho de luz de Ana Quintas, sonoplastia e projeção de Diogo Vanelli, e cenografia assinada por Roni Sousa e o coletivo Matilha. A produção é da Da Margem Produções e tem duração de 1h10, com classificação etária para maiores de 12 anos. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Casa Oxente: nova galeria de arte quer criar ponte cultural entre o Nordeste e a Europa."A Bahia está em mim o tempo todo", afirma Margareth Menezes, que realiza show em Lisboa nesta semana