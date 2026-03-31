Brasileiros em Coimbra ganham opção de atendimento psicológico gratuito

A Casa do Brasil Coimbra acaba de assinar um protocolo para dar início aos atendimentos no Gabinete de Apoio Psicológico da entidade. A parceria com a psicóloga Juliana Tiemi é o primeiro de quatro protocolos que a instituição vai formalizar com psicólogos e assistentes sociais este ano para construção de uma rede de apoio à comunidade.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Segundo Daniel Domingos, presidente da CBC, "a parceria com a Dra. Juliana Tiemi nasce do reconhecimento de que cuidar de quem está longe de casa vai muito além das questões burocráticas. O Gabinete de Apoio Psicológico existe para garantir que os brasileiros em Coimbra tenham um espaço de escuta, acolhimento e suporte emocional", explica ao DN Brasil.O objetivo, segundo o presidente, é que o gabinete seja um espaço dedicado ao acolhimento, escuta e suporte emocional dos brasileiros residentes em Coimbra. Além de atendimentos psicológicos, haverá um calendário de atividades, como workshops, que serão anunciados, segundo a CCB, em breve. Alguns serviços serão gratuitos, para outros haverá acesso a descontos, com critérios a serem definidos e disponibilizados nos perfis oficiais da CCB..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Governo brasileiro reforça mecanismos para atendimento de vítimas de violência de gênero no exterior.Cônsul-geral do Brasil em Lisboa. “A escola é um lugar que precisa receber atenção no combate ao racismo e à xenofobia”