Brasileiro começa a ser julgado pelo assassinato do jovem Manu, em Braga

O brasileiro Matheus Marley Machado, de 28 anos, começa a ser julgado nesta segunda-feira, 26 de janeiro, pelos crimes de homicídio qualificado e de porte de arma proibida. Matheus é acusado pelo Ministério Público (MP) de assassinar o jovem português Manuel de Oliveira Gonçalves, conhecido como Manu, em Braga. Além da acusação pelos dois crimes, o MP pediu a aplicação de pena acessória de expulsão do brasileiro. Ele está em prisão preventiva desde que foi detido pela Judiciária.De acordo com o documento de acusação do MP, o jovem de 19 anos foi morto ao confrontar o brasileiro por adulterar a bebida de uma jovem. O caso aconteceu no dia 12 de abril do ano passado, no bar acadêmico da Universidade do Minho, em Braga."A vítima confrontou um dos elementos que integravam o grupo do arguido, por ter tido a percepção de que um deles teria adulterado a bebida de uma jovem cliente do estabelecimento", consta no documento. O jovem Manu estava desarmado, e Matheus portava uma faca."Indiciou ainda que, já na via pública, em frente ao bar acadêmico, iniciou-se uma contenda, com confrontos físicos e, nesse contexto, o arguido, na posse de uma faca e empunhando-a e brandindo-a, avançou contra o ofendido, que estava desarmado e, ao se aproximar dele, desferiu-lhe três golpes, atingindo-o mortalmente." O crime teve várias testemunhas.Manu era aluno do 12.º ano da Escola Secundária Dona Maia II e era conhecido pelos amigos por ser uma pessoa querida e prestativa. O assassinato do jovem causou comoção social em Braga e também no país.Além disso, o caso motivou discussões sobre a presença de imigrantes em Portugal sem a documentação necessária. O DN Brasil apurou que Matheus Marley Machado já havia recebido uma carta para deixar o país, mas permanecia em território nacional. Ele foi preso em Viana do Castelo e, segundo a Polícia Judiciária (PJ), preparava-se para fugir.Além disso, o brasileiro já havia sido preso nos Estados Unidos. Ainda segundo o Correio da Manhã, o imigrante foi investigado por um crime de estupro, no Porto. No entanto, o caso não foi adiante porque a vítima desistiu do processo.