Líder do PCC sai da prisão em Portugal após esgotar prazo de prisão preventiva
Reinaldo Rodrigues
DN Brasil

Líder do PCC sai da prisão em Portugal após esgotar prazo de prisão preventiva

Foi esgotado o prazo de prisão preventiva, enquanto trâmite para extradição está suspenso por um recurso ao tribunal administrativo.
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O brasileiro Ygor Daniel Zago, o “Hulk”, um dos líderes do PCC e condenado no Brasil por vários crimes, saiu da prisão em Portugal. O criminoso foi liberado por excesso de prisão preventiva, como prevê a lei.

Em entrevista à SIC Notícias, o advogado Marques Lobato explicou que o prazo para ficar preso preventivamente esgotou-se diante da falta de resposta do Tribunal Administrativo. Isso porque a defesa entrou com um pedido de proteção internacional, para evitar a extradição, já solicitada pelas autoridades brasileiras. Este recurso ao tribunal português ainda está em análise.

"O que acontece é que, enquanto não houver a decisão definitiva do processo de proteção internacional, a ordem de extradição fica suspensa", explicou o profissional. Este pedido de asilo foi inicialmente rejeitado pela Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), mas Hulk recorreu ao tribunal, que ainda não apreciou o pedido.

"Em outras palavras, é o cidadão, a cidadã a exercer o seu direito à ampla defesa, ao devido processo legal ou contraditório e a utilizar os meios técnicos de que a defesa dispõe para exercer o seu amplo direito de defesa", argumentou o advogado na entrevista.

Mas a liberdade tem restrições. Precisa entregar passaporte brasileiro nas próximas 48 horas e não pode deixar o territóriuo nacional. Outra obrigação é de se apresentar diariamente no posto policial da área de residência, neste caso, em Cascais.

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Operação

Apesar de ostentar um longo historial criminal, o homem de 44 anos vivia tranquilamente num condomínio privado em Cascais, de onde continuava a gerir operações criminosas e a lavagem de milhões de euros oriundos do tráfico de droga e da fraude dos combustíveis no Brasil.

“Hulk” foi condenado em 2014 a 29 anos de prisão no Brasil, pelo envolvimento num esquema transatlântico que ligava o PCC à máfia dos Balcãs. Detido em 2021, ficou a aguardar decisão de recurso em liberdade e, em 2023, as autoridades revelaram que era também o principal responsável pela lavagem de dinheiro do PCC no chamado “esquema do metanol”, uma fraude milionária baseada na adulteração de combustíveis através da adição deste composto químico à gasolina.

Depois de fugir do Brasil através do Peru, “Hulk” seguiu para Itália e, em maio de 2025, veio para em Portugal. A companheira, Fernanda, de 40 anos, chegou dois meses depois. Ambos viviam sem mandados de detenção ativos na altura da chegada, o que lhes permitiu movimentar-se livremente até à emissão de um mandado internacional solicitado pelas autoridades brasileiras.

amanda.lima@dn.pt

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