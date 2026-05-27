Líder do PCC sai da prisão em Portugal após esgotar prazo de prisão preventiva

O brasileiro Ygor Daniel Zago, o “Hulk”, um dos líderes do PCC e condenado no Brasil por vários crimes, saiu da prisão em Portugal. O criminoso foi liberado por excesso de prisão preventiva, como prevê a lei. Em entrevista à SIC Notícias, o advogado Marques Lobato explicou que o prazo para ficar preso preventivamente esgotou-se diante da falta de resposta do Tribunal Administrativo. Isso porque a defesa entrou com um pedido de proteção internacional, para evitar a extradição, já solicitada pelas autoridades brasileiras. Este recurso ao tribunal português ainda está em análise."O que acontece é que, enquanto não houver a decisão definitiva do processo de proteção internacional, a ordem de extradição fica suspensa", explicou o profissional. Este pedido de asilo foi inicialmente rejeitado pela Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), mas Hulk recorreu ao tribunal, que ainda não apreciou o pedido."Em outras palavras, é o cidadão, a cidadã a exercer o seu direito à ampla defesa, ao devido processo legal ou contraditório e a utilizar os meios técnicos de que a defesa dispõe para exercer o seu amplo direito de defesa", argumentou o advogado na entrevista.Mas a liberdade tem restrições. Precisa entregar passaporte brasileiro nas próximas 48 horas e não pode deixar o territóriuo nacional. Outra obrigação é de se apresentar diariamente no posto policial da área de residência, neste caso, em Cascais.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Operação Apesar de ostentar um longo historial criminal, o homem de 44 anos vivia tranquilamente num condomínio privado em Cascais, de onde continuava a gerir operações criminosas e a lavagem de milhões de euros oriundos do tráfico de droga e da fraude dos combustíveis no Brasil.“Hulk” foi condenado em 2014 a 29 anos de prisão no Brasil, pelo envolvimento num esquema transatlântico que ligava o PCC à máfia dos Balcãs. Detido em 2021, ficou a aguardar decisão de recurso em liberdade e, em 2023, as autoridades revelaram que era também o principal responsável pela lavagem de dinheiro do PCC no chamado “esquema do metanol”, uma fraude milionária baseada na adulteração de combustíveis através da adição deste composto químico à gasolina.Depois de fugir do Brasil através do Peru, “Hulk” seguiu para Itália e, em maio de 2025, veio para em Portugal. A companheira, Fernanda, de 40 anos, chegou dois meses depois. Ambos viviam sem mandados de detenção ativos na altura da chegada, o que lhes permitiu movimentar-se livremente até à emissão de um mandado internacional solicitado pelas autoridades brasileiras.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.