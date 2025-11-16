Brasileiras marcam presença em conferência europeia de liderança feminina em Portugal

Nos próximos dias 22 e 23 de novembro, Portugal acolhe o Conecta Summit, encontro que se apresenta como o maior evento de empreendedorismo e liderança feminina da Europa. A iniciativa, que deve reunir mais de duas mil participantes, tem como objetivo fomentar a troca de experiências, formação e criação de redes estratégicas entre mulheres de diferentes países, incluindo um forte contingente brasileiro.A programação decorre no Auditório do Taguspark, em Oeiras, e contará com dois palcos simultâneos, dedicados a painéis, palestras, mentorias e workshops. O evento tem apoio da Câmara Municipal de Oeiras, selo do Turismo de Portugal e chancela internacional da Rise Up Academy, válida em toda a União Europeia (UE).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Entre os nomes confirmados estão a psiquiatra brasileira Ana Beatriz Barbosa, referência internacional em saúde mental, que fará palestra no dia 22 e receberá o Prémio Internacional Conecta. Também participam a portuguesa Ana Lisboa, as brasileiras Maia Santos e Mayanna Lyra, além de Paula Ponce (Espanha) e Viviane Marquês (Suíça). Segundo a organização, dezenas de outras especialistas devem integrar a agenda, com partilha de experiências ligadas à liderança, inovação e impacto social.Criado e promovido pela Rede Conexão Mulher, o Conecta Summit integra um movimento que já realizou 55 eventos internacionais desde 2021, passando por Portugal, França, Luxemburgo, Suíça, Alemanha, Holanda, Reino Unido e Brasil. O encontro termina com a Gala Internacional Conecta, que premiará projetos e lideranças femininas com atuação destacada em diferentes áreas.Os ingressos para o Conecta Summit em Oeiras já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos através deste link. As entradas variam entre os €47 e os €497. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Mulheres em Portugal": rede de apoio criada por brasileira virou referência para empreendedoras.Consulado do Brasil em Lisboa promove 1º Fórum de Empreendedorismo para Mulheres Brasileiras em Portugal