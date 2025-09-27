Brasileiras e brasileiros realizam prova do Encceja neste domingo em Lisboa

Será neste domingo, 28 de outubro, a prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) em Lisboa. Segundo o Consulado-Geral de Lisboa, que organiza a prova, estão inscritas 346 pessoas. A realização é gratuita para os participantes.As provas serão realizadas em dois turnos, no período da manhã e da tarde. Pela manhã, das 08:00 às 12:00 e, à tarde, das 14:00 às 19:00. Para o ensino fundamental, as provas serão pela manhã para ciências naturais e matemática. À tarde, os testes serão de língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, redação, história e geografia.Já no caso do ensino médio, durante a manhã as disciplinas serão ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. No segundo turno, linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, ciências humanas e suas tecnologias são os temas de avaliação.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Assim como no ano passado, Lisboa foi a cidade com o maior número de inscritos na prova. O número de 2025 foi semelhante ao de 2024, quando estavam inscritas 352 pessoas. Desde 2014, a Universidade Lusófona sedia o exame, em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação.Segundo o consulado, a importância do Encceja vai além da certificação educacional. "A aprovação no exame representa ferramenta essencial para a mobilidade social e profissional de jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular, permitindo acesso ao ensino superior", destacam. O exame pode possibilitar a revalidação de diplomas e o acesso ao mercado de trabalho.Lisboa é uma das cidades que possui um cursinho gratuito, também na Universidade Lusófona. Todas as noites, após a jornada de trabalho, brasileiras e brasileiros fazem um terceiro turno para aprender com professoras e professores voluntários. Relembre aqui a reportagem do DN Brasil.amanda.lima@dn.pt.\nO DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“A brasileira tem mais dificuldade para entrar no mercado altamente qualificado”, diz pesquisadora.Dedicação: cursinho à noite em Lisboa prepara para prova que certifica o Ensino Médio