Brasileiras e brasileiros em destaque: abertas as incrições para o prêmio Estrela do Atlântico

Brasileiras e brasileiros que se destacam em Portugal podem ser indicados para o Prêmio Estrela do Atlântico, que chega à sua terceira edição. As sugestões de nomes podem ser enviadas até o dia 10 de dezembro por meio deste link.Segundo o brasileiro Higor Cerqueira, idealizador da iniciativa, o prêmio é uma forma de mostrar a "força ativa" da comunidade brasileira. "O Prêmio Estrela do Atlântico é uma forma de mostrar que os brasileiros não são apenas uma presença numerosa na Europa, mas uma força ativa, que empreende, cria, inova e contribui para o desenvolvimento dos lugares onde vivem", destaca o empresário.A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 1º de março de 2026, no Teatro Sá da Bandeira, na cidade do Porto. A noite de gala contará com tapete vermelho, entrega de troféus e a presença de convidados, indicados e público. O evento é aberto a todos, com venda de ingressos.Na edição realizada em dezembro do ano passado, mais de 10 mil pessoas acompanharam o evento pelas redes sociais, além das 400 presentes na plateia. "Somos uma das premiações mais relevantes de Portugal em termos de público e visibilidade. Para este ano, queremos mais público, mais participantes, mais engajamento, mais histórias inspiradoras e mais brasileiros reconhecidos pelo impacto positivo que geram", completa Higor.A premiação é dividida em duas classes principais: personalidades em destaque e empresas e negócios. Cada classe se desdobra em categorias definidas a partir das indicações recebidas nesta fase inicial, abrangendo áreas como comunicação, cultura, inovação, serviços e responsabilidade social.Após o dia 10 de dezembro, a comissão organizadora irá analisar cada nome sugerido com base em critérios de mérito, relevância e impacto das atuações apresentadas. Em seguida, até 15 de dezembro, os nomes dos indicados serão revelados ao público. A votação será aberta no dia 18 de dezembro e permanecerá disponível até 27 de fevereiro, quando serão escolhidos os vencedores e vencedoras de cada categoria.