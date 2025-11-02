Brasileira radicada em Portugal inaugura exposição têxtil em Lisboa

A artista têxtil brasileira Ju Bock, natural do Rio Grande do Sul e residente em Cascais, está com a exposição Tramas em Movimento em cartaz no Hotel Corinthia, em Lisboa. As obras, que exploram tapeçaria com lã, algodão e fibras naturais, ficam em exibição até 5 de dezembro e integram a programação cultural do espaço.Representada pela Fema Gallery, Ju Bock desenvolveu sua pesquisa artística a partir de técnicas que aprendeu ainda na infância, em uma família de artesãs. Seu trabalho funde tradição e contemporaneidade, revisitando memórias pessoais e familiares e transformando o tricô e o tear em linguagem poética. Durante a pandemia, a artista intensificou essa investigação, criando obras que refletem afetos, ancestralidade e o fluxo do tempo.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Na mostra, as tapeçarias evocam paisagens internas e naturais, com tramas que sugerem mudanças, pausas e movimentos. Texturas e formas orgânicas são elementos centrais, em composições que remetem a processos vivos e contínuos, convidando o público à contemplação. .Para Bock, ver sua técnica ocupar espaços institucionais marca um reconhecimento da arte têxtil enquanto expressão contemporânea e celebra saberes passados entre gerações de mulheres. Ju Bock tem participado de feiras e exposições em Portugal e Espanha e, recentemente, integrou a ArtRio - Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro, uma das principais do calendário latino-americano. A artista prepara ainda uma nova exposição para fevereiro de 2026, novamente na Fema Gallery.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Casa Oxente: nova galeria de arte quer criar ponte cultural entre o Nordeste e a Europa.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”