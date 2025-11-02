DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Artista brasileira reside em Cascais.
Artista brasileira reside em Cascais. DR
DN Brasil

Brasileira radicada em Portugal inaugura exposição têxtil em Lisboa

Gaúcha Ju Bock apresenta “Tramas em Movimento” até dezembro Hotel Corinthia, na capital portuguesa.
Publicado a

A artista têxtil brasileira Ju Bock, natural do Rio Grande do Sul e residente em Cascais, está com a exposição Tramas em Movimento em cartaz no Hotel Corinthia, em Lisboa. As obras, que exploram tapeçaria com lã, algodão e fibras naturais, ficam em exibição até 5 de dezembro e integram a programação cultural do espaço.

Representada pela Fema Gallery, Ju Bock desenvolveu sua pesquisa artística a partir de técnicas que aprendeu ainda na infância, em uma família de artesãs. Seu trabalho funde tradição e contemporaneidade, revisitando memórias pessoais e familiares e transformando o tricô e o tear em linguagem poética. Durante a pandemia, a artista intensificou essa investigação, criando obras que refletem afetos, ancestralidade e o fluxo do tempo.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Na mostra, as tapeçarias evocam paisagens internas e naturais, com tramas que sugerem mudanças, pausas e movimentos. Texturas e formas orgânicas são elementos centrais, em composições que remetem a processos vivos e contínuos, convidando o público à contemplação.

Obra da artista.
Obra da artista. DR

Para Bock, ver sua técnica ocupar espaços institucionais marca um reconhecimento da arte têxtil enquanto expressão contemporânea e celebra saberes passados entre gerações de mulheres. Ju Bock tem participado de feiras e exposições em Portugal e Espanha e, recentemente, integrou a ArtRio - Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro, uma das principais do calendário latino-americano. A artista prepara ainda uma nova exposição para fevereiro de 2026, novamente na Fema Gallery.

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Artista brasileira reside em Cascais.
Casa Oxente: nova galeria de arte quer criar ponte cultural entre o Nordeste e a Europa
Artista brasileira reside em Cascais.
Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”
Arte
têxteis
Cultura DN Brasil
Brasileiras em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt