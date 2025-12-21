Brasileira pinta quadro em homenagem aos funcionários do Consulado do Brasil em Lisboa

Quem for atendido no primeiro andar do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa verá um quadro colorido que representa o Brasil. Trata-se da obra de arte “Fé, cor e folia”, criada pela brasileira Marcella Bisetto e doada ao consulado nesta semana.“A obra é uma homenagem ao povo brasileiro que vive fora do país, mas não perde a identidade, e também a todos os trabalhadores do Consulado, que diariamente constroem a ponte viva entre Brasil e Portugal”, ressalta a imigrante ao DN Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppMarcella entregou a tela pessoalmente ao embaixador Alessandro Candeas, cônsul-geral do Brasil em Lisboa. “Espero que traga cor e alegria para todos os que por ali passarem”, afirma. "Foi um belo presente para o Consulado", disse ao jornal o embaixador Candeas.A artista explica o desenho: “Nesta tela, o Brasil se revela em movimento e emoção: a mulher de olhos cerrados sorri com a alma, envolta em cores que dançam como saias de baiana. Ao fundo, a igreja guarda o sincretismo da nossa fé: católica, afro, orixá e santo, tudo em harmonia. Na rua, tambores e flores anunciam a folia. Aqui está o coração do meu povo: devoto, festivo, vibrante... um país que canta, reza e se abraça em cada canto”. Marcella Bisetto é advogada, artista plástica digital e escritora brasileira radicada em Portugal desde janeiro de 2025. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Exposição “Imagens intangíveis” leva artistas brasileiros às Carpintarias de São Lázaro, em Lisboa.Artista brasileira Roberta Goldfarb apresenta nova exposição em Lisboa