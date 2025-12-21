DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Momento da entrega do quadro do embaixador Alessandro Candeas, cônsul-geral do Brasil em Lisboa.
Momento da entrega do quadro do embaixador Alessandro Candeas, cônsul-geral do Brasil em Lisboa.Foto: DR
Brasileira pinta quadro em homenagem aos funcionários do Consulado do Brasil em Lisboa

O nome da obra é "Fé, cor e folia", desenhado pela imigrante Marcella Bisetto.
Quem for atendido no primeiro andar do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa verá um quadro colorido que representa o Brasil. Trata-se da obra de arte “Fé, cor e folia”, criada pela brasileira Marcella Bisetto e doada ao consulado nesta semana.

“A obra é uma homenagem ao povo brasileiro que vive fora do país, mas não perde a identidade, e também a todos os trabalhadores do Consulado, que diariamente constroem a ponte viva entre Brasil e Portugal”, ressalta a imigrante ao DN Brasil.

Marcella entregou a tela pessoalmente ao embaixador Alessandro Candeas, cônsul-geral do Brasil em Lisboa. “Espero que traga cor e alegria para todos os que por ali passarem”, afirma. "Foi um belo presente para o Consulado", disse ao jornal o embaixador Candeas.

A artista explica o desenho: “Nesta tela, o Brasil se revela em movimento e emoção: a mulher de olhos cerrados sorri com a alma, envolta em cores que dançam como saias de baiana. Ao fundo, a igreja guarda o sincretismo da nossa fé: católica, afro, orixá e santo, tudo em harmonia. Na rua, tambores e flores anunciam a folia. Aqui está o coração do meu povo: devoto, festivo, vibrante... um país que canta, reza e se abraça em cada canto”. Marcella Bisetto é advogada, artista plástica digital e escritora brasileira radicada em Portugal desde janeiro de 2025.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
