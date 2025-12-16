Artista brasileira Roberta Goldfarb apresenta nova exposição em Lisboa

Está em cartaz no Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC), no Príncipe Real, em Lisboa, a exposição Bem Me Quer, da artista brasileira Roberta Goldfarb, que vive entre São Paulo e a capital portuguesa. Inaugurada na semana passada, a mostra apresenta uma instalação de fotografias em grande formato construída a partir de flores oferecidas à artista pelos filhos ao longo de 11 anos, reunindo arte, arquivo e memória em diálogo com o espaço museológico."O ponto de partida foram as flores que recebi dos meus filhos ao longo dos anos, pequenos gestos que se transformaram em memórias tangíveis. Cada flor carrega um momento, uma história, uma emoção preservada", explica a artista. Ao todo, o projeto reúne cerca de 360 exemplares provenientes de diferentes regiões de Portugal e do Brasil. Além das fotografias, a exposição apresenta parte do percurso de criação, com exemplares originais, objetos do processo e um sistema de catalogação inspirado nos herbários científicos, em consonância com as coleções do MUHNAC.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppCom curadoria de Sofia Marçal, Bem Me Quer articula práticas da fotografia, da instalação e da escultura, áreas recorrentes na pesquisa de Goldfarb. Formada em Publicidade e Propaganda pela FAAP, com especializações em fotografia em São Paulo, Barcelona e Nova Iorque, a artista desenvolve um trabalho centrado na ideia de uma “taxonomia dos afetos”, presente em exposições realizadas no Brasil e na Europa. Atualmente, vive e trabalha entre São Paulo e Lisboa.A exposição também propõe uma relação direta com o Jardim Botânico do museu, incorporando ações e possibilidades de observação e pesquisa ao longo do período em cartaz, convidando o público a acompanhar diferentes camadas do projeto, do gesto cotidiano que origina as flores à sua transformação em arquivo visual e material. O MUHNAC fica situado na R. da Escola Politécnica 56, 1250-102 Lisboa. O espaço abre de terças-feiras a domingos, das 10h às 17h e encerra às segundas-feiras. Mais informações podem ser consultadas através deste link. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Shows, debates, oficinas: confira a programação paralela da exposição Complexo Brasil na Gulbenkian.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”