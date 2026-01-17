Brasileira lança menu de jogos em café para estimular convívio entre clientes e reduzir uso das redes sociais

A carioca Carolina Sales, que apostou em Portugal para internacionalizar a sua marca, traz uma novidade para as suas duas lojas, no Estoril e em Oeiras. A partir de agora, os clientes podem também escolher jogos de um menu especial, pensado para promover a interação entre as pessoas e diminuir o uso dos celulares.“Acreditamos que sentar à mesa é mais do que comer. É conversar, ir, pensar juntos, criar memórias. É trocar o scroll infinito por olhos nos olhos, risadas e presença”, afirma a empresária no comunicado enviado ao DN Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!.As opções do novo 'cardápio' incluem jogos de grupo como UNO, jogo da velha, damas, totó, torre de empilhar, dominó, xadrez, além de pequenos desafios de lógica.“Acho que muitas vezes, a tela, que nos ajuda em tantas coisas, desvia o foco das do mais importante. Quantas vezes já nos pegamos indo fazer uma coisa no celular, esquecendo e estarmos em um local completamente diferente da proposta inicial? A nossa proposta é sobre prestar a atenção no agora e nas pessoas”, completa Carolina. Qualquer clientes pode requisitar um jogo, de forma gratuita, e se divertir..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Carolina Sales abre novo café e conquista brasileiros e portugueses com suas receitas.Chef brasileiro faz o peixe brilhar em restaurante japonês na região mais carnívora de Lisboa