Brasileira Camila Masiso apresenta novo álbum na Casa Capitão em Lisboa

A cantora e compositora brasileira radicada em Portugal Camila Masiso apresenta no dia 23 de outubro, na Casa Capitão, em Lisboa, o show Arrudeio, que celebra seus 15 anos de carreira. A apresentação chega logo após o lançamento do álbum Arrudeio – Ao Vivo e do EP Arrudeio – Viva!, trabalhos que revisitam e renovam a trajetória da artista.Em Lisboa desde 2017, Masiso nasceu em Natal e construiu uma trajetória marcada pela mistura de forró, jazz, samba e influências afro-diaspóricas. Vencedora do Jazz Contest da Smooth FM, já dividiu projetos com Roberto Menescal, Julieta Venegas, Sam The Kid e Khrystal, além de se apresentar em países como França, Áustria, Estados Unidos e Itália.O álbum Arrudeio – Ao Vivo, gravado no Teatro Alberto Maranhão, em Natal, estreou no fim de setembro com dez canções que revisitavam etapas anteriores da sua obra. Poucos dias depois, em 3 de outubro, foi a vez do EP Arrudeio – Viva!, com cinco faixas entre inéditas e releituras. Ambos estão disponíveis nas plataformas digitais da cantora. No palco da Casa Capitão, espaço que voltou a ser referência em Lisboa após o encerramento do Musicbox, Masiso apresenta um espetáculo dividido em três atos. O repertório combina momentos intimistas e arranjos festivos, com formações que alternam acordeão, guitarra, contrabaixo, beats e bateria, além de participações especiais. As entradas para o show da cantora já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridas através deste link. Os ingressos custam €14,50.