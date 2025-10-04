DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Brasileira Camila Masiso apresenta novo álbum na Casa Capitão em Lisboa

Cantora potiguar celebra 15 anos de carreira com apresentação no dia 23 de outubro.
A cantora e compositora brasileira radicada em Portugal Camila Masiso apresenta no dia 23 de outubro, na Casa Capitão, em Lisboa, o show Arrudeio, que celebra seus 15 anos de carreira. A apresentação chega logo após o lançamento do álbum Arrudeio – Ao Vivo e do EP Arrudeio – Viva!, trabalhos que revisitam e renovam a trajetória da artista.

Em Lisboa desde 2017, Masiso nasceu em Natal e construiu uma trajetória marcada pela mistura de forró, jazz, samba e influências afro-diaspóricas. Vencedora do Jazz Contest da Smooth FM, já dividiu projetos com Roberto Menescal, Julieta Venegas, Sam The Kid e Khrystal, além de se apresentar em países como França, Áustria, Estados Unidos e Itália.

O álbum Arrudeio – Ao Vivo, gravado no Teatro Alberto Maranhão, em Natal, estreou no fim de setembro com dez canções que revisitavam etapas anteriores da sua obra. Poucos dias depois, em 3 de outubro, foi a vez do EP Arrudeio – Viva!, com cinco faixas entre inéditas e releituras. Ambos estão disponíveis nas plataformas digitais da cantora.

No palco da Casa Capitão, espaço que voltou a ser referência em Lisboa após o encerramento do Musicbox, Masiso apresenta um espetáculo dividido em três atos. O repertório combina momentos intimistas e arranjos festivos, com formações que alternam acordeão, guitarra, contrabaixo, beats e bateria, além de participações especiais.

As entradas para o show da cantora já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridas através deste link. Os ingressos custam €14,50.

