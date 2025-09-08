Brasil Origem Week é nesta semana em Lisboa

Serão quatro dias de sabores e música brasileira em Lisboa nesta semana. A primeira edição do Brasil Origem Week na capital portuguesa começa na quinta-feira, 11 de setembro, no Páteo da Galé. A entrada é gratuita em todos os dias da programação.A feira, já consolidada no Porto, terá uma grande variedade de comidas brasileiras, mostra de produtos, rodadas de negócio. Tudo será animado muita música brasileira, do forró ao MPB, ao longo dos quatro dias de evento.A programação em Lisboa também terá diversos eventos voltados ao empreendedorismo e a participação ativa da comunidade brasileira em Portugal. É o caso do fórum internacional sobre o turismo, que vai marcar a abertura oficial da feira. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!São esperadas autoridades brasileiras e portuguesas para discutirem em conjunto a união do turismo entre os dois países. Para este evento específico, é necessária inscrição prévia, que pode ser feita aqui.Já na sexta-feira, dia 12 de setembro, ocorre o fórum "Diálogos de Lisboa: pontes entre Brasil e Portugal". A programação começa às 9h30 com a sessão de boas-vindas conduzida por Marco Lessa, pelo embaixador Alessandro Candeas, cônsul do Brasil em Lisboa, e por parlamentares brasileiros, como as senadoras Teresa Leitão (Pernambuco) e Veneziano Vital Rêgo (Paraíba), além da deputada federal Lídice da Mata (Bahia). Ao longo do dia, serão abordados temas centrais como os impactos globais do acordo Mercosul-União Europeia, os novos rumos da ordem mundial, o valor da integração dos países de língua portuguesa, o empreendedorismo imigrante, o turismo sustentável e a inovação na gestão de destinos.Ainda faz parte da programação do Brasil Origem Week o workshop "Como conquistar o mercado internacional". Será na manhã de 13 de setembro, em parceria com o escritório local da Apex. A entrada é gratuita e as vagas são limitadas, mediante inscrição antecipada neste link.A programação completa dos quatro dias de feira pode ser conferida aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Confira a programação do Brasil Origem Week em Lisboa."Brasil e Portugal agora estão mais perto", ressaltam autoridades com Apex em Lisboa