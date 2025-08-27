Brasil Origem Week: Lisboa sedia fórum internacional gratuito sobre turismo

Autoridades, especialistas e líderes de diferentes setores estarão em Lisboa, em setembro, para debater inovação, sustentabilidade e cooperação internacional na área do turismo. O evento integra a programação do Brasil Origem Week, que começa no dia 11 de setembro, no Páteo da Galé, na Praça do Comércio.O workshop marcará a abertura oficial do evento, que ocorre pela primeira vez em Lisboa. A participação é gratuita da feira, que segue até o dia 14 de setembro, em toda a programação. Para este evento específico, é necessária inscrição prévia, que pode ser feita aqui.Segundo Marco Lessa, idealizador do Brasil Origem Week, um dos objetivos é fortalecer a conexão entre Brasil e Portugal no cenário internacional do turismo. “A promoção de destinos vai muito além do turismo. Trata-se de criar narrativas consistentes que unam identidade, cultura, sustentabilidade e inovação. Este workshop nasce para ampliar o olhar sobre como Brasil e Portugal podem se fortalecer mutuamente nesse processo de posicionamento internacional”, afirma, citado em comunicado.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O evento começa às 16h, com abertura oficial e a presença de diversas autoridades. A primeira conversa terá como tema “Brasil: Um País, Tantos Destinos – Diversidade, Sustentabilidade e Estratégias para a Promoção Internacional”, com a participação do representante do Governo da Bahia, José Alexandre de Almeida; do secretário de Turismo de Maricá (RJ), Maurício Tavares; e do secretário de Turismo de Ilhéus (BA).O painel seguinte será “Conexões que Inspiram – Portugal e Brasil no Mapa da Cooperação”. Entre os participantes estão Carla Salsinha, presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa; Tiago Quaresma, administrador do Grupo O Valor do Tempo e vice-presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP); e a engenheira Susana Leitão, diretora da AHRESP.O encerramento será marcado pelo workshop “O Novo Luxo – Essência, Valor e Propósito”, conduzido por Jota Marques, que abordará como marcas de diferentes setores estão reinventando a ideia de luxo por meio da autenticidade, da experiência e da conexão genuína com os territórios.Como conquistar o mercado internacionalJá no dia 13 de setembro, outro workshop da programação do Brasil Origem Week vai ensinar sobre internacionalização de empresas em Portugal e nos demais países da Europa. O tema é "Desbravando Fronteiras: do local ao global, como conquistar mercados internacionais com inteligência e segurança”, em parceria com a Apex Brasil.Será uma manhã de conhecimento destinada aos que querem aprender sobre internacionalização, um tema constante entre empresárias e empresários do Brasil interessados em Portugal. A entrada é gratuita e as vagas são limitadas, mediante inscrição antecipada neste link.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Negócios. "Como conquistar o mercado internacional" é tema de workshop gratuito em Lisboa.Confira a programação do Brasil Origem Week em Lisboa