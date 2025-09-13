'Bookster' brasileiro, Pedro Pacífico lança livro em Portugal. "Emoção estar na livraria mais antiga do mundo"

Visitar o Mosteiro dos Jerónimos, a Fundação Saramago, comer bacalhau, pastéis de nata, sair para correr cedinho na orla do Tejo e "ver o sol nascer numa manhã linda" são alguns dos programas que o brasileiro Pedro Pacífico fez por Lisboa nesta viagem, que não foi a primeira, mas, certamente, foi especial: o jovem autor lançou na capital portuguesa o seu primeiro livro."Para mim, escrever um livro já foi alcançar um objetivo que eu nunca imaginava que eu ia alcançar, foi uma felicidade muito grande. E agora conseguir dar esse passo, né? Cruzar o oceano e chegar num outro país, num outro continente, é muito além do que eu já imaginei algum dia", revela ao DN Brasil.Pedro Pacífico ganhou fama nas redes sociais sob a alcunha de 'Bookster'. Só no Instagram acumula quase um milhão de seguidores. '30 Segundos Sem Pensar no Medo' traz memórias pessoais do jovem, as angústias que enfrentou com a sua sexualidade, dificuldades com saúde mental, lembranças de uma infância fora de padrões, tudo aliado à reflexões e passando pelo caminho literário que o jovem construiu enquanto vivia cada nova fase da sua vida."A literatura não precisa ter fronteiras. Então, estar aqui para dialogar também com os leitores portugueses é uma prova desse elemento universal da literatura. Falo sobre sensações que leitores dos mais diversos países e contextos conseguem ter também. Então a gente não necessariamente escreve para os nossos semelhantes, a gente escreve para ser lido por pessoas que têm essa essência humana, essa condição humana universal", diz o autor..Para Pedro, a língua portuguesa cumpre este papel de aproximar leitores no países falantes, mas também de valorizar a diversidade cultural de cada um. Em Lisboa, o influenciador foi palestrante na Book 2.0, evento realizado pela Associação Portuguesa de Edirores e Livreiros, que trouxe a lusofonia como destaque e contou com a presença, entre outros autores, de José Eduardo Agualusa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"Leio Valter Hugo Mãe, Afonso Cruz, José Luiz Peixoto, agora estou lendo um da Dulce Maria Cardoso. Tem Saramago, maravilhoso. Mia Couto, o próprio Agualusa. Tem uma riqueza muito forte da literatura lusófona. A gente consegue se conectar por meio da língua, mas também com realidades muito diferentes, né? Porque isso é Portugal, é Brasil, é Moçambique, é Angola. Essa semelhança da língua, mas também a diferença cultural, dá uma experiência de leitura muito interessante", avalia Pedro.Em Portugal, o livro, que foi publicado em 2023 no Brasil, sai pela editora Cultura, do Grupo Infinito Particular, e já está disponível nas principais livrarias do país. "Até fui na Bertrand, estava super em estaque, foi uma emoção muito grande estar na livraria mais antiga do mundo", confessa Pedro."Estou muito feliz e espero que os leitores portugueses possam se identificar e também sair com muitas dicas. Ao longo do meu livro, menciono mais de 70 livros que marcaram a minha vida, então, a pessoa vai lendo e também recebendo boas indicações de livros, é para que a pessoa feche o livro já querendo partir para o próximo", completa.caroline.ribeiro@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Livro sobre a última entrevista de Brilhante Ustra, coronel da ditadura brasileira, é lançado em Portugal.Professor e tiktoker português viraliza com curiosidades sobre o nosso idioma