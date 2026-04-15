Boa hora para trazer dinheiro do Brasil? Euro atinge valor mais baixo em quase dois anos

Quem vive fora do Brasil sabe que acompanhar a cotação das moedas faz parte da rotina – seja para enviar dinheiro à família ou para trazer uma parte daquela caixinha guardada em casa. Nesta semana, o cenário cambial chama a atenção para quem se enquadra na segunda opção: isso porque o euro abriu a última segunda-feira (13) cotado em cerca de R$ 5,84, o menor valor em quase dois anos (desde junho de 2024).Isso significa que, para brasileiros em Portugal, o momento pode ser mais favorável para transferir recursos do Brasil. Com o euro mais “barato” em relação ao real, no momento em franca valorização, cada envio rende mais na conversão – um fator relevante sobretudo diante das taxas cobradas por transferências internacionais.O movimento deste início de semana, aliás, não é isolado. Dados de mercado indicam que, em 2026, o euro acumula queda superior a 8% frente ao real, acompanhando uma tendência semelhante à de outras moedas fortes, como o dólar e a libra. No último fim de semana, por exemplo, o dólar rondou os R$ 5,01 – um dos níveis mais baixos dos últimos dois anos.Esse movimento tem sido acompanhado por uma sequência de recordes na bolsa brasileira, impulsionada justamente pelo fluxo de capital estrangeiro. Por trás desse cenário está um conjunto de fatores que tem jogado a favor do Brasil. Os juros elevados continuam a atrair investidores estrangeiros em busca de maior rentabilidade, enquanto o bom desempenho das exportações – especialmente de commodities – reforça a entrada de divisas no país.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O contexto internacional também ajuda a entender os números. A recente escalada de tensões no Oriente Médio – com o ataque dos Estados Unidos contra o Irã e o anúncio de um bloqueio naval no Estreito de Ormuz – tem aumentado a incerteza nos mercados globais. Ainda assim, o mercado tem alternado momentos de cautela com períodos de maior apetite por risco.Vale reconhecer também o momento positivo da moeda brasileira, que vem ganhando força após períodos de maior instabilidade. Para o imigrante que está em Portugal, o impacto pode ser positivo ou negativo: se, por um lado, enviar dinheiro para o Brasil fica menos vantajoso neste momento, o caminho inverso – trazer recursos – torna-se mais interessante..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Rendimentos obtidos no Brasil devem ser declarados em Portugal? Tire dúvidas sobre o IRS.O dinheiro não rende: workshop ajuda brasileiros em Portugal a organizar a vida financeira