A Azul lançou nesta quarta-feira (30) o documentário “O dia que o Rio de Janeiro ficou mais Azul”, que apresenta os bastidores do voo especial realizado pela companhia aérea sobre a orla carioca em maio. A ação fez parte das primeiras iniciativas da parceria entre a empresa e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e homenageou a Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo de 2026.Com cerca de 20 minutos, o filme acompanha o projeto desde as primeiras conversas até o voo de um Embraer E195-E2 adesivado com a bandeira brasileira sobre as praias do Flamengo, Botafogo, Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon. A ideia inicial previa um sobrevoo do Maracanã antes do amistoso entre Brasil e Panamá, em 30 de maio, mas acabou transformada em uma operação de “passagem baixa” pela orla."Muitas pessoas acompanharam aquela ação e viram apenas os minutos em que a aeronave cruzou a orla do Rio de Janeiro. O que o documentário mostra é tudo o que aconteceu antes disso: o planejamento, os estudos, os treinamentos e a integração entre diferentes áreas para que aquela homenagem fosse realizada com total segurança", conta Felipe Zboril, diretor de Marketing e Comunicação Corporativa da Azul. De acordo com nota divulgada pela companhia aérea, o documentário mostra ainda o planejamento e as autorizações necessárias para a operação, além dos treinamentos realizados pelos pilotos em simulador. Segundo a Azul, três pilotos estiveram na cabine durante o voo especial, diferentemente dos dois normalmente utilizados nos voos comerciais.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A companhia ainda revela que a iniciativa ocorreu pouco depois de anunciar, em abril, um acordo de cinco anos com a CBF, válido até 2030. A Azul tornou-se patrocinadora e companhia aérea oficial das Seleções Brasileiras, em parceria que contempla as equipes masculina e feminina, categorias de base, futsal, beach soccer e eSports."Mais do que registrar uma ativação de marca, o filme revela como uma ideia se transformou em uma operação real capaz de transformar uma ideia em uma operação real. Podemos dizer que foi um sonho que se tornou realidade", complementa Zboril. “O dia que o Rio de Janeiro ficou mais Azul” tem 19 minutos e 21 segundos e está disponível no canal da Azul no YouTube. O documentário foi dirigido por Guilherme Ramos e Reinaldo Belini e reúne imagens da preparação, do voo e do público que acompanhou a passagem da aeronave pelas praias cariocas..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Azul marca 10 anos de voos para Portugal com 2,5 milhões de passageiros transportados e promessa de novidades.Azul Linhas Aéreas passa a servir café português Delta nos voos nacionais e internacionais