Azul comemora um ano de operações entre Porto e Recife

A rota entre Campinas, Recife e Porto, operada pela Azul Linhas Aéreas, acaba de completar um ano. Nesse período, foram realizados mais de 600 voos e transportados 147,7 mil clientes, informou a companhia em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 18 de junho.Ao longo desse primeiro ano, mais de 75,5 mil clientes viajaram do Brasil para Portugal, enquanto mais de 72 mil fizeram o trajeto no sentido contrário. Segundo a empresa, “a operação consolidou-se como uma importante ligação entre o Brasil e o norte de Portugal, atendendo tanto clientes que viajam a lazer quanto aqueles que visitam familiares, realizam viagens de negócios ou utilizam os hubs da Azul para se conectar a dezenas de destinos em diferentes regiões do país”.A Azul avalia que o resultado reforça sua estratégia de expansão internacional. Segundo a companhia, trata-se de um reflexo da “estratégia de expansão internacional da Azul, que vem ampliando sua atuação em mercados estratégicos e fortalecendo a conectividade entre cidades brasileiras e destinos internacionais por meio de sua malha integrada”. A empresa também opera voos a partir de Lisboa.A avaliação da companhia é que a rota para a segunda maior cidade de Portugal tem relevância estratégica. “O primeiro ano da operação para Porto confirma a relevância da rota dentro da estratégia internacional da Azul. Além de conectar Brasil e Portugal, o voo amplia as possibilidades de viagem para clientes de diferentes regiões do país por meio dos nossos hubs em Campinas e Recife, fortalecendo ainda mais a nossa presença internacional”, afirma Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul.Este voo passou a ser a terceira ligação direta do Porto com o Brasil, já que a companhia aérea portuguesa TAP opera duas rotas a partir da cidade, para Rio de Janeiro e São Paulo..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Companhia aérea Gol anuncia Lisboa como novo destino."Mercado-chave": TAP prevê transportar 2,1 milhões de passageiros entre Brasil e Portugal este ano