Companhia aérea Gol anuncia Lisboa como novo destino

Os brasileiros que desejem voar para Portugal têm, oficialmente desde esta quinta-feira, 12, mais uma companhia aérea a quem recorrer: a Gol Linhas Aéreas Inteligentes, pela voz do CEO da companhia, Celso Ferrer, anunciou Lisboa como um dos três novos destinos, ao lado de Paris e Orlando. Os voos, quatro por semana a partir de 16 de setembro, partem do Rio Janeiro, aeroporto do Galeão, rumo à capital portuguesa, aeroporto Humberto Delgado.Em evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o líder da Gol, falou “na conquista de novas fronteiras, encurtar distâncias, cruzar oceanos”. “Há 25 anos, a Gol decolava com objetivo claro, democratizar os voos, e agora temos a honra de fazer este anúncio”, continuou.“Saímos de um processo de recuperação em 2025 mais fortes e mais consistentes, somos há cinco anos consecutivos a companhia aérea mais pontual do Brasil, reconhecimento da Anac [Agência Nacional de Aviação Civil]”, disse ainda Ferrer. Para o CEO, “a Gol acredita no Brasil no Rio de Janeiro, com crescimento de 43% no turismo na cidade, segundo a Embratur, queremos que o Rio seja explorado além do óbvio”.Já em novembro de 2025 tinha sido anunciado que a empresa aérea brasileira havia recebido autorização para fazer a ligação entre o Brasil e o Porto, durante o verão de 2026. E, em janeiro deste ano, que a NAV Portugal, a agência reguladora do setor, havia concedido 42 períodos para pousos e 42 períodos para decolagens em Lisboa.No último dia 6, entretanto, a Gol comunicou a incorporação à frota de cinco aeronaves da Airbus A330-900, modelo com capacidade para 300 assentos e até 15 horas de alcance, sinaliza uma nova estratégia de diversificação de uma companhia que, por 25 anos, só operou com o modelo 737 da Boeing.No mesmo dia, a empresa lançou um novo hub internacional no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.Até agora, a Gol operava principalmente em voos domésticos no Brasil e para alguns destinos na América do Sul, Caribe e Estados Unidos. Quem quisesse viajar entre Portugal e Brasil, sem conexões, teria de usar as brasileiras LATAM Airlines ou Azul Linhas Aéreas ou então a portuguesa TAP Air Portugal, que tem no país sul-americano o seu maior mercado fora da Portugal, com 15 rotas ligando Lisboa e Porto a 14 cidades brasileiras, se já contabilizarmos Curitiba, no Paraná, cujos voos devem estar operacionais ainda este ano. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes foi fundada em 2000 pelo empresário Constantino de Oliveira Júnior e iniciou operações comerciais em 15 de janeiro de 2001 com a proposta de operar no modelo de baixo custo, algo ainda pouco difundido no mercado brasileiro naquele momento.