Artistas brasileiros Luiz Rocha e Marina Mello trazem sonoridades experimentais para três palcos em Portugal

Os músicos brasileiros Marina Mello e Luiz Rocha se apresentam em Portugal neste mês com o espetáculo “Arquitetura do Hiato”, em uma série de shows em Lisboa, Almada e Setúbal. As apresentações fazem parte da nova programação do ciclo BRAS•LIA [em trânsito], dedicado à música brasileira contemporânea e que, em abril, recebeu o músico Henrique Maluf em palcos portugueses.A primeira apresentação acontece no dia 21 de maio, às 21h, no BOTA, em Lisboa. No dia seguinte, também às 21h, os artistas sobem ao palco do Solar dos Zagallos, em Almada. A passagem por Portugal termina em 23 de maio, às 17h, no Capricho Setubalense, em Setúbal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O espetáculo propõe uma experiência sonora construída a partir da harpa e do clarinete, explorando técnicas pouco convencionais e improvisação. Luiz Rocha conduz parte da apresentação com clarinete e clarone em “Deriva”, composição marcada por microtons, fricções e instabilidades sonoras. Já Marina Mello leva a harpa para um universo de ruídos, ressonâncias e texturas que rompem com referências tradicionais do instrumento.Radicado por 15 anos em Barcelona, Luiz Rocha atua entre composição e improvisação e integrou a cena experimental europeia, com trabalhos lançados internacionalmente e participação em projetos multidisciplinares. Marina Mello, brasileira radicada em Zurique, desenvolve pesquisas com harpa preparada, técnicas estendidas e eletrônica. Em 2025, lançou “Deságua”, primeiro álbum da carreira.Os ingressos para o show na Bota Anjos custam €10 e podem ser adquiridos através deste link. Já as apresentações em Almada e Setúbal tem entrada gratuita. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira