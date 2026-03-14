Jefferson Rib vive no Porto desde 2018.
Jefferson Rib vive no Porto desde 2018.Foto: Johnathan Faifer
DN Brasil

Artista brasileiro Jefferson Rib inaugura exposição inspirada no carnaval do Rio no Porto

Mostra “Bum Bum Paticumbum Prugurundum” abre ao público no dia 14 de março e reúne obras que exploram o universo das escolas de samba.
Publicado a

Radicado em Portugal, o artista visual brasileiro Jefferson Rib inaugura neste sábado (14), no Porto, a exposição “Bum Bum Paticumbum Prugurundum”, dedicada ao universo das escolas de samba do Rio de Janeiro. A mostra abre às 17h no espaço Allmo e apresenta obras que dialogam com temas recorrentes de desfiles carnavalescos, explorando a dimensão artística, cultural e histórica dessas agremiações que surgiram nas primeiras décadas do século XX.

O título da exposição remete à sonoridade característica do carnaval carioca. As obras reunidas na mostra evocam enredos apresentados em carnavais antigos e recentes, numa abordagem visual que destaca a estética dos desfiles, marcada pela combinação de narrativa, música e elementos visuais. A proposta também chama atenção para o papel das escolas de samba como espaços de produção cultural e transmissão de conhecimento.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Natural do Rio de Janeiro, Jefferson Rib é artista visual e designer gráfico. Formou-se em Cenografia e realizou um mestrado dedicado à relação entre a indumentária de época e o cinema brasileiro. Em 2018, se mudou para o Porto, onde passou a integrar o circuito artístico local, participando de exposições individuais e coletivas.

Obra da exposição “Bum Bum Paticumbum Prugurundum”.
Obra da exposição “Bum Bum Paticumbum Prugurundum”.Johnathan Faifer

Em seu trabalho, Rib explora o imaginário cultural brasileiro, com destaque para o carnaval das escolas de samba e para a religiosidade sincrética presente na cultura do país. Sua linguagem visual combina diferentes técnicas, entre elas pastel, guache, óleo, acrílica e linogravura.

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Jefferson Rib vive no Porto desde 2018.
Galeria criada por brasileiras muda de casa em Lisboa e amplia espaço para artistas migrantes
Jefferson Rib vive no Porto desde 2018.
"Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais
Arte
Carnaval
Brasileiros em Portugal
Cultura DN Brasil
Diário de Notícias
www.dn.pt