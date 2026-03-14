Artista brasileiro Jefferson Rib inaugura exposição inspirada no carnaval do Rio no Porto

Radicado em Portugal, o artista visual brasileiro Jefferson Rib inaugura neste sábado (14), no Porto, a exposição “Bum Bum Paticumbum Prugurundum”, dedicada ao universo das escolas de samba do Rio de Janeiro. A mostra abre às 17h no espaço Allmo e apresenta obras que dialogam com temas recorrentes de desfiles carnavalescos, explorando a dimensão artística, cultural e histórica dessas agremiações que surgiram nas primeiras décadas do século XX.O título da exposição remete à sonoridade característica do carnaval carioca. As obras reunidas na mostra evocam enredos apresentados em carnavais antigos e recentes, numa abordagem visual que destaca a estética dos desfiles, marcada pela combinação de narrativa, música e elementos visuais. A proposta também chama atenção para o papel das escolas de samba como espaços de produção cultural e transmissão de conhecimento.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Natural do Rio de Janeiro, Jefferson Rib é artista visual e designer gráfico. Formou-se em Cenografia e realizou um mestrado dedicado à relação entre a indumentária de época e o cinema brasileiro. Em 2018, se mudou para o Porto, onde passou a integrar o circuito artístico local, participando de exposições individuais e coletivas..Em seu trabalho, Rib explora o imaginário cultural brasileiro, com destaque para o carnaval das escolas de samba e para a religiosidade sincrética presente na cultura do país. Sua linguagem visual combina diferentes técnicas, entre elas pastel, guache, óleo, acrílica e linogravura.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Galeria criada por brasileiras muda de casa em Lisboa e amplia espaço para artistas migrantes."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais