Artista brasileiro Guilhermo Hitos apresenta exposição “Escavação Noturna” em Lisboa

Está em cartaz no Áurea Museum, em Lisboa, a exposição “Escavação Noturna”, do artista multidisciplinar brasileiro Guilhermo Hitos. A mostra reúne um conjunto de obras que investigam a relação entre memória, território e identidade, a partir de uma abordagem sensorial que combina diferentes linguagens e materiais e fica em cartaz até o dia 24 de maio. Nascido em São Paulo em 2001, Hitos desenvolveu a sua trajetória artística em Lisboa, onde concluiu a licenciatura em Escultura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Mesmo no início da carreira, o artista já apresentou trabalhos em instituições como o Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) e em galerias de Lisboa e Castelo Branco. Algumas de suas obras também integram a coleção privada do economista e colecionador Luís Campos e Cunha.A produção de Hitos é marcada por referências visuais cartográficas, usadas como espécie de mapas íntimos para refletir sobre a ligação entre cultura e identidade. Segundo o texto curatorial de Mariana Lourenço, a exposição propõe um percurso sensorial em que o visitante é convidado a explorar memórias e fragmentos simbólicos, num processo em que a descoberta surge muitas vezes a partir do erro e do tropeço.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em “Escavação Noturna”, o público encontra obras que transitam entre suportes diversos, da fragilidade do papel à rigidez do ferro. Entre os trabalhos apresentados estão a peça cerâmica Sarcofago, as instalações em ferro e esmalte Rota de colisão, as séries de desenhos Fragmento I e Fragmento II, além do vídeo Watching transformation e fotografias impressas em tecido, como Caminho/deserto, que ampliam a experiência visual e material da exposição.A mostra integra uma iniciativa cultural da Eurostars Hotel Company, ligada ao Grupo Hotusa, que desde 2005 promove exposições e projetos artísticos em hotéis do grupo. A proposta é utilizar esses espaços como plataformas de divulgação cultural e de apoio a artistas contemporâneos. O hotel fica na R. do Cais de Santarém 52, em Lisboa. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Galeria Visit Brasil estreia em Lisboa com experiência imersiva sobre o Atlântico.Galeria criada por brasileiras muda de casa em Lisboa e amplia espaço para artistas migrantes