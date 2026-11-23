Depois de sete anos sem visitar o Brasil, o ator e humorista Bemvindo Sequeira, conhecido por interpretar Bafo de Bode na novela Tieta, voltou ao país natal para uma temporada de alguns meses. Morando atualmente em Braga, no norte de Portugal, o artista de 79 anos embarcou em Lisboa no dia 8 de novembro, a bordo do navio Costa Diadema, e fez sua primeira escala em território brasileiro na última quinta-feira (19), em Maceió, Alagoas."Estou sendo parado e abraçado a cada cinco passos", contou Bemvindo, segundo comunicado divulgado por sua produção. Surpreso com a recepção, o ator chegou a brincar com a possibilidade de prolongar a estadia: "Acho que não volto pra Portugal, não!". Apesar da declaração bem-humorada, a viagem não representa, por enquanto, uma mudança definitiva. A intenção é passar o verão brasileiro no país e avaliar a possibilidade de estadias mais prolongadas, mantendo Braga como referência de moradia.Após a passagem por Maceió, o roteiro divulgado pela produção previa uma escala em Salvador, na sexta-feira (20), para reencontrar a filha Melina, e outra no Rio de Janeiro, no domingo (22), onde o ator tinha um almoço programado com integrantes do PCdoB do estado. O desembarque definitivo estava previsto para esta segunda-feira (23), em Santos, no litoral de São Paulo, após uma travessia de 15 dias pelo Atlântico.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Entre os projetos previstos para a temporada está o espetáculo de humor Meio Novo, Meio Velho, ao lado de Gustavo Mendes, conhecido pelas imitações da ex-presidente Dilma Rousseff. A proposta é reunir duas gerações do humor brasileiro no mesmo palco, com apresentações inicialmente planejadas para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, antes do Carnaval de 2027. As datas e os locais ainda não foram anunciados.Outro compromisso em preparação é a comemoração dos 80 anos de Bemvindo, que serão completados em 27 de julho de 2027. Segundo a produção do artista, a festa deverá acontecer em São Paulo, com apresentações musicais e outras atrações. Os detalhes do evento ainda serão divulgados.Natural de Carangola, em Minas Gerais, Bemvindo Sequeira iniciou sua carreira teatral em 1966, passando por grupos como o Teatro Vila Velha e o Teatro Livre da Bahia. Na televisão, ganhou projeção nacional como Bafo de Bode, em Tieta, e Brasilino Roxo, na Escolinha do Professor Raimundo. Também participou de produções como Mandacaru e Bela, a Feia. Em 2025, recebeu a Ordem do Mérito Cultural, no grau de Comendador..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mostra de teatro brasileiro reúne 16 espetáculos em Portugal e outros quatro países de língua portuguesa.Peça ‘Portátil’, do Porta dos Fundos, volta a Portugal em dezembro