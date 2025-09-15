Após quase três anos longe, imigrante surpreende família no Brasil e vídeo viraliza

Um sentimento comum à maior parte dos imigrantes é a saudade da família. Era exatamente isso que sentia a brasileira Monalisa Valesca, que vive em Portugal há quase três anos. Quando finalmente conseguiu o título de residência, após uma longa espera, viajou para o Brasil para estar com a família, em especial a mãe."Estava esperando minha residência sair e só saiu este ano", contou ao DN Brasil a imigrante, que tem um centro de estética e também trabalha à noite em um centro comercial. Monalisa decidiu que faria algo especial para marcar o momento do reencontro."Eu sempre vi vídeos em que os filhos chegam de surpresa em casa e pensei em fazer algo diferente", relatou. A surpresa foi criativa: vestida com a roupa da série espanhola La Casa de Papel — incluindo a máscara — Monalisa entrou dançando animada com uma caixa de som em um restaurante onde a família estava.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A fantasia chamou a atenção de todos no local, inclusive da mãe. O que ela não imaginava era que se tratava de uma surpresa. Ao tirar a máscara, o abraço foi longo e repleto de emoção, com aplausos das pessoas que jantavam no restaurante e dos que lá trabalham..O vídeo viralizou e recebeu milhares de comentários de pessoas igualmente comovidas com o momento. "Eu chorando, emocionada aqui sem conhecer ninguém!", escreveu uma internauta. Muitos também se identificaram com a legenda da publicação: "Só quem deixa os que ama para trás vai entender o sentimento desse reencontro", escreveu Monalisa.Ainda de férias no Brasil, ela continua compartilhando imagens que brasileiros em Portugal conhecem bem: visita a familiares e amigos, passeios e a alegria de matar a saudade dos sabores de casa.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulado do Brasil em Lisboa emite orientações aos brasileiros sobre a nova polícia de estrangeiros.Estrutura de missão chega a meio milhão de imigrantes atendidos