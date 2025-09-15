DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Surpresa viralizou no Instagram.
Surpresa viralizou no Instagram.Foto: DR
DN Brasil

Após quase três anos longe, imigrante surpreende família no Brasil e vídeo viraliza

Brasileira ficou em Portugal sem ver a família até ter o título de residência em mãos.
Publicado a

Um sentimento comum à maior parte dos imigrantes é a saudade da família. Era exatamente isso que sentia a brasileira Monalisa Valesca, que vive em Portugal há quase três anos. Quando finalmente conseguiu o título de residência, após uma longa espera, viajou para o Brasil para estar com a família, em especial a mãe.

"Estava esperando minha residência sair e só saiu este ano", contou ao DN Brasil a imigrante, que tem um centro de estética e também trabalha à noite em um centro comercial. Monalisa decidiu que faria algo especial para marcar o momento do reencontro.

"Eu sempre vi vídeos em que os filhos chegam de surpresa em casa e pensei em fazer algo diferente", relatou. A surpresa foi criativa: vestida com a roupa da série espanhola La Casa de Papel — incluindo a máscara — Monalisa entrou dançando animada com uma caixa de som em um restaurante onde a família estava.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

A fantasia chamou a atenção de todos no local, inclusive da mãe. O que ela não imaginava era que se tratava de uma surpresa. Ao tirar a máscara, o abraço foi longo e repleto de emoção, com aplausos das pessoas que jantavam no restaurante e dos que lá trabalham.

O vídeo viralizou e recebeu milhares de comentários de pessoas igualmente comovidas com o momento. "Eu chorando, emocionada aqui sem conhecer ninguém!", escreveu uma internauta. Muitos também se identificaram com a legenda da publicação: "Só quem deixa os que ama para trás vai entender o sentimento desse reencontro", escreveu Monalisa.

Ainda de férias no Brasil, ela continua compartilhando imagens que brasileiros em Portugal conhecem bem: visita a familiares e amigos, passeios e a alegria de matar a saudade dos sabores de casa.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Surpresa viralizou no Instagram.
Consulado do Brasil em Lisboa emite orientações aos brasileiros sobre a nova polícia de estrangeiros
Surpresa viralizou no Instagram.
Estrutura de missão chega a meio milhão de imigrantes atendidos
Imigração
Imigrantes
Brasileiros em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt