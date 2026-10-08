A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) terá um orçamento de 135 milhões de euros em 2027. Trata-se de um aumento de 38,6% se comparados aos 97,4 milhões de euros previstos para 2026. A maior fatia desses recursos destina-se à regulação da imigração, incluindo a resolução de pendências de pedidos de autorização de residência, reagrupamento familiar e concessão e renovação de títulos. O valor para este fim é de 108 milhões de euros.Outros 22 milhões de euros têm como finalidade o acolhimento e a integração de imigrantes, como apoios a associações e organizações da sociedade civil e programas de formação e inserção profissional. Está ainda discriminado o valor de 5 milhões de euros para a atração de talento qualificado.A AIMA figura novamente no OE2027 com "relevância" entre as entidades públicas que mais geram receitas para o Estado. "As receitas próprias, que representam cerca de 27,2% do total da receita, com maior incidência na receita de taxas, multas e outras penalidades, com relevância para a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, I.P. (AIMA), decorrente da concessão de vistos de curta duração, de autorizações e prorrogações de permanência, emissão de títulos de residência, incluindo para investimento, coimas e emissão de certidões", consta no relatório.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em 2026, a AIMA foi responsável por 47,9% das receitas próprias do Programa Orçamental da Governação. No entanto, o Governo optou por não incluir especificamente o valor gerado pela agência neste ano. O que também não está no documento é uma promessa do Governo semelhante à que constava no OE2026. Na ocasião, o Executivo garantiu que"compromete-se a transformar a AIMA em entidade funcional e eficiente". No OE2027, está escrito que "a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, I.P. (AIMA) continuará a ser dotada dos meios humanos e tecnológicos necessários a decisões tempestivas, à redução da burocracia e ao reforço da confiança no sistema de entrada e permanência dos imigrantes, assegurando a sua eficácia e o pleno respeito pela lei e pelos direitos de quem procura Portugal".Em breve, a agência terá um novo presidente, César Teixeira, atual vogal. O Ministério da Presidência entende que o atual dirigente, Pedro Portugal Gaspar, teve um "balanço positivo" à frente da AIMA, apesar de a agência ser alvo de críticas constantes dos utentes, de uma enxurrada de processos nos tribunais e de milhares de queixas na Provedoria de Justiça..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA: Provedor aponta atrasos, erros e falta de informação no atendimento a imigrantes.Em assembleia de cidadãos imigrantes, AIMA é uma das principais preocupações