As reclamações por dificuldade de comunicação com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) diminuíram, mas muitas persistem. De acordo com análise do Cision, as críticas por dificuldade em obter informaração passaram de 13,51% em 2024 para 11,65% em 2025 e 10,42% neste ano.Por outro lado, os tempos de espera são o problema que mais se agravou ao longo dos últimos três anos, desde que a agência foi criada. Em 2024, representavam 10,55% das reclamações, aumentando para 14,26% em 2025 e atingindo 18,28% em 2026. "Esta evolução corresponde a um crescimento de 7,73 pontos percentuais em dois anos, tornando os atrasos e a demora na resolução dos processos o segundo motivo mais expressivo de insatisfação", consta no comunicado. Já as falhas ou a má qualidade do serviço também subiram de 4,40% em 2024 para 6,20% este ano.As reclamações são várias. Entre principais situações reportadas estão a emissão de títulos de residência com dados incorretos, processos deferidos mas sem envio do cartão, documentos que não chegam aos imigrantes, dificuldades em efetuar agendamentos através do sistema online ou registros de falta de comparência mesmo quando os cidadãos afirmam ter estado presentes nos serviços.Entre 29 de outubro de 2023 e 2 de novembro de 2026, foram registradas 5.328 reclamações no Portal da Queixa. O número é equivalente a 147 reclamações por mês.“Três anos depois da criação da AIMA, os dados mostram que persistem problemas estruturais que continuam a afetar os cidadãos. A manutenção dos erros administrativos como principal motivo de reclamação demonstra que muitas dificuldades identificadas desde o início continuam sem resposta eficaz", analisa Pedro Lourenço, Fundador do Portal da Queixa, citado no comunicado.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Segundo Lourenço, os problemas impactam diretamente as famílias. "Ao mesmo tempo, o crescimento do peso dos tempos de espera revela que a demora na resolução dos processos permanece uma preocupação crescente. São situações que ultrapassam a dimensão burocrática, com impacto direto na vida de milhares de pessoas e famílias", pontua.A análise do Portal da Queixa mostra ainda dados por região e gênero. As reclamações vemde 29 países diferentes. Portugal concentra 98,13% das participações, seguindo do Brasil (0,51%), Estados Unidos (0,29%) e China (0,28%). Lisboa é a cidade na origem da maior parte das queixas (36,97%).A divisão é de praticamente 50% entre homens e mulheres. Em relação à idade, a maior parte é dos 25 e os 44 anos, que concentra 67,16% das reclamações, "evidenciando o impacto dos constrangimentos nos cidadãos em idade ativa", pontua o portal.A entidade apresenta um Índice de Satisfação de 18,7%, com uma taxa de resposta 15,6% e uma taxa de solução de 16,1%. A média das avaliações atribuídas pelos consumidores está nos 35,4%.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Três anos após criação da AIMA, imigrantes ainda enfrentam dificuldades para obter informações.Quando a AIMA vai funcionar direito?