AIMA orienta sobre envio de arquivos nos portais

Alguns erros no envio de documentos nos portais da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) podem ser ocasionados pela maneira como é feito o envio. A agência divulgou, nesta sexta-feira, 27 de março, orientações que intitulou de "boas práticas"."Agilize a submissão dos seus documentos nas plataformas digitais – comece pelo nome dos ficheiros. Para evitar erros, siga estas boas práticas", destaca a AIMA. As orientações são as seguintes:Usar nomes curtos e simplesEvitar acentos, cedilhas e caracteres especiais como: + - ~ ! @ # $ % ^ & * ´ ( ) ` , ; < > ? [ ] { } ' " | ..Se tiver alguma dificuldade no carregamento ou na submissão, escolha outro navegador.São mostrados exemplos de como deve ser a nomenclatura dos documentos:Cópia digitalizada de passaporte: passaporte.pdfCópia digitalizada do título de residência: titulo.pdf ou CartaoResidencia.pdfClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"Antes de submeter, confirme os nomes dos ficheiros e aplique estas boas práticas", destaca a entidade. É preciso também ter atenção ao tamanho do arquivo, que também pode ocasionar erros.A agência tem disponibilizado cada vez mais serviços e procedimentos por meio de formulários de contato e portais. No entanto, há quem, até hoje, não tenha conseguido o acesso. Nas redes sociais, usuários compartilham "dicas" para tentar minimizar os erros dos portais e conseguir acesso.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Atenção ao correio: AIMA promete entregar "milhares" de títulos de residência renovados.Golpistas criam site falso da AIMA