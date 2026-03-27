Comunicado foi publicado nas redes sociais da agência.
Comunicado foi publicado nas redes sociais da agência.Foto: DR
DN Brasil

AIMA orienta sobre envio de arquivos nos portais

Erros que aparecem nas plataformas podem estar associados ao envio de documentos muito grandes ou com caracteres que podem não ser reconhecidos.
Publicado a

Alguns erros no envio de documentos nos portais da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) podem ser ocasionados pela maneira como é feito o envio. A agência divulgou, nesta sexta-feira, 27 de março, orientações que intitulou de "boas práticas".

"Agilize a submissão dos seus documentos nas plataformas digitais – comece pelo nome dos ficheiros. Para evitar erros, siga estas boas práticas", destaca a AIMA. As orientações são as seguintes:

  • Usar nomes curtos e simples

  • Evitar acentos, cedilhas e caracteres especiais como: + - ~ ! @ # $ % ^ & * ´ ( ) ` , ; < > ? [ ] { } ' " | ..

  • Se tiver alguma dificuldade no carregamento ou na submissão, escolha outro navegador.

São mostrados exemplos de como deve ser a nomenclatura dos documentos:

  • Cópia digitalizada de passaporte: passaporte.pdf

  • Cópia digitalizada do título de residência: titulo.pdf ou CartaoResidencia.pdf

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

"Antes de submeter, confirme os nomes dos ficheiros e aplique estas boas práticas", destaca a entidade. É preciso também ter atenção ao tamanho do arquivo, que também pode ocasionar erros.

A agência tem disponibilizado cada vez mais serviços e procedimentos por meio de formulários de contato e portais. No entanto, há quem, até hoje, não tenha conseguido o acesso. Nas redes sociais, usuários compartilham "dicas" para tentar minimizar os erros dos portais e conseguir acesso.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Comunicado foi publicado nas redes sociais da agência.
Atenção ao correio: AIMA promete entregar "milhares" de títulos de residência renovados
Comunicado foi publicado nas redes sociais da agência.
Golpistas criam site falso da AIMA
Imigração
Imigrantes
AIMA
Brasileiros em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt