Atenção ao e-mail. AIMA começa a chamar imigrantes para "nova verificação documental presencial"

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) tem convocado imigrantes para mais um atendimento presencial para conferir documentos. "No seguimento da análise dos pedidos de concessão ou renovação de autorização de residência, pode ser necessária uma nova verificação documental presencial", explica a agência numa publicação nas suas rede sociais oficiais.A AIMA esclarece que a convocação dos cidadãos está sendo feita exclusivamente por e-mail, que contém o assunto "Agendamento de novo atendimento para verificação documental”. Quem receber esta mensagem "deve comparecer presencialmente no local, dia e hora nela indicados".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppNo dia do novo atendimento, o cidadão deve levar o passaporte e apresentar logo na chegada a notificação recebida por e-mail. A AIMA alerta que é um procedimento "obrigatoriamente presencial". Outro alerta é que a agência não aceita "documentos digitalizados", mas não dá detalhes sobre que tipos de casos têm levado a este novo chamado e nem que tipo de documentos estão sendo reavaliados. Quem for convocado e não comparecer pode ter o pedido de autorização de residência cancelado. A agência reforça que o contato é feito de um e-mail "com o domínio @aima.gov.pt. Ignore e reporte comunicações suspeitas às autoridades competentes.".O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Amanda Lima comenta casos de brasileiros prejudicados pela demora da AIMA na entrega de títulos de residência.AIMA abre portal de renovações para títulos que vencem em março