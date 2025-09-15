AIMA acumula queixas, mas continua fora do Livro Amarelo digital

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) é uma das entidades públicas de Portugal que mais recebe reclamações e críticas. Ainda assim, o organismo não está disponível no Livro Amarelo Eletrônico (LAE), plataforma que permite aos cidadãos registarem queixas online. Outras entidades estatais, como a Segurança Social e as Finanças, já estão presentes no portal para receber críticas, sugestões ou elogios.O DN Brasil procurou a AIMA para saber por que a agência não está listada no Livro Amarelo digital, mas não obteve resposta. Advogados que atuam na área relatam frequentemente, nas redes sociais, que o livro físico não está disponível em algumas lojas, alegadamente por estar “em falta”..O Livro Amarelo é um mecanismo da administração pública que permite aos cidadãos apresentar reclamações, sugestões e elogios sobre os serviços públicos em Portugal. A versão digital foi implementada em 2021. Segundo a seção de perguntas e respostas do site, o LAE encontra-se em “fase de implementação gradual” e “em fase de transição” — mesmo após quase cinco anos do lançamento do portal. A AIMA também não respondeu ao DN Brasil sobre a existência de uma previsão para sua inclusão no site.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A agência está entre as entidades com maior número de reclamações no Portal da Queixa. Dados recentes, divulgados na semana passada, mostram que o volume de casos reportados mais que duplicou entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano. Entre janeiro e agosto, foram registadas 1.528 reclamações dirigidas à agência. Segundo o Portal da Queixa, “o atendimento inadequado/ineficiente e as dificuldades de agendamento e contacto são as principais causas das queixas”.Houve um aumento de 105% no número de queixas no segundo trimestre, em comparação com o primeiro trimestre deste ano. “A análise mostra ainda que, nos últimos dois meses (julho e agosto de 2025), as reclamações cresceram 44,9% em relação ao mesmo período de 2024”, destaca a plataforma. Os brasileiros são a nacionalidade que mais recorre ao Portal da Queixa para apresentar reclamações, que apresentam também uma baixa taxa de resolução, de acordo com a plataforma.A AIMA ainda está entre as entidades com maior número de queixas na Provedoria de Justiça. Segundo o relatório anual divulgado em julho, a instituição recebeu 3389 reclamações relacionadas com a atuação da agência. Somadas às 2300 queixas registadas até junho, o total ultrapassa 5,5 mil participações. O relatório dedica uma seção específica à situação dos imigrantes em Portugal, em que critica, entre outros problemas, a não renovação dos títulos de residência dos imigrantes.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA amplia renovações aos documentos vencidos em setembro, mas sem resolver erros do sistema.AIMA. Imigrantes sem respostas da Estrutura de Missão há meses criam carta aberta e organizam protesto