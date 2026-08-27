Braga é conhecida como uma das cidades portuguesas com maior número de brasileiros, apesar de não existirem estatísticas oficiais. Essa presença é visível nas ruas, escolas, comércio, indústrias e no dia a dia em geral. Para João Rodrigues (PSD), que assumiu a câmara municipal há quase um ano, a imigração na cidade, sobretudo brasileira, é positiva.Em entrevista ao DN Brasil, o autarca destaca que a comunidade brasileira ressaltou aspectos positivos da cidade. “A imigração brasileira acentuou o caráter jovem e dinâmico de Braga, porque a cidade sempre foi uma cidade jovem e dinâmica, mas nos últimos anos isso acentuou-se muito por causa da imigração”, afirma.Em tempos de polarização no tema, João Rodrigues destaca que há anos tem uma visão sobre o tema. "Já escrevi isso, a imigração é o que nos salva, porque é muito diferente termos uma cidade com jovens, com crianças, com famílias, com movimento, tudo, do ponto de vista social, cultural, para a economia, para a alegria da cidade, aqui a imigração brasileira tem um papel fundamental", argumenta.Ao mesmo tempo, destaca que uma coisa muito importante é que todas as pessoas vivam bem. "Em Braga, a imigração não escapa para as pessoas responsabilizarem alguém pelos problemas que estão a sentir na vida, porque as pessoas vivem bem", argumenta. "Como em Braga não se sentem tantos os problemas, não há essa necessidade de imputar a responsabilidade a alguém", complementa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Um exemplo dado pelo político é que o assunto não foi debatido nas eleições municipais, em outubro de 2025. "Eu próprio pensava, como eu era um incumbente do cargo, digamos assim, porque vinha do anterior executivo, achávamos que a imigração ia ser um assunto, mas não foi", recorda.Isso não significa que não existam problemas, mas crê que são pontuais e não generalizado como em outras cidades. "É claro que também acontece, às vezes há uma fila de trânsito e no Facebook o primeiro comentário diz que é por causa dos brasileiros. Mas, de forma mais profunda, eu acho genuinamente que tem a ver com isso, que as pessoas ainda vivem bem nessa cidade, não tem necessidade de encontrar um culpado por alguma coisa, portanto, não falam tanto da questão da imigração", analisa.O que é importante, e reconhece que esse papel é também das autoridades e das políticas de integração. "Braga só ganha em ter imigração, desde que as pessoas vivam bem, os imigrantes e quem não é imigrante", ressalta. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Governador do Banco de Portugal defende atração de imigrantes "licenciatura, mestrado, doutoramento".No Fundão, brasileira promove integração e luta contra ‘fake news’