Braga é uma das cidades com a maior comunidade brasileira.
Braga é uma das cidades com a maior comunidade brasileira.Foto: Canva
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“A imigração brasileira acentuou o caráter jovem e dinâmico de Braga”, diz presidente da câmara

"Braga só ganha em ter imigração, desde que as pessoas vivam bem, os imigrantes e quem não é imigrante", ressalta.
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Braga é conhecida como uma das cidades portuguesas com maior número de brasileiros, apesar de não existirem estatísticas oficiais. Essa presença é visível nas ruas, escolas, comércio, indústrias e no dia a dia em geral. Para João Rodrigues (PSD), que assumiu a câmara municipal há quase um ano, a imigração na cidade, sobretudo brasileira, é positiva.

Em entrevista ao DN Brasil, o autarca destaca que a comunidade brasileira ressaltou aspectos positivos da cidade. “A imigração brasileira acentuou o caráter jovem e dinâmico de Braga, porque a cidade sempre foi uma cidade jovem e dinâmica, mas nos últimos anos isso acentuou-se muito por causa da imigração”, afirma.

Em tempos de polarização no tema, João Rodrigues destaca que há anos tem uma visão sobre o tema. "Já escrevi isso, a imigração é o que nos salva, porque é muito diferente termos uma cidade com jovens, com crianças, com famílias, com movimento, tudo, do ponto de vista social, cultural, para a economia, para a alegria da cidade, aqui a imigração brasileira tem um papel fundamental", argumenta.

Ao mesmo tempo, destaca que uma coisa muito importante é que todas as pessoas vivam bem. "Em Braga, a imigração não escapa para as pessoas responsabilizarem alguém pelos problemas que estão a sentir na vida, porque as pessoas vivem bem", argumenta. "Como em Braga não se sentem tantos os problemas, não há essa necessidade de imputar a responsabilidade a alguém", complementa.

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Um exemplo dado pelo político é que o assunto não foi debatido nas eleições municipais, em outubro de 2025. "Eu próprio pensava, como eu era um incumbente do cargo, digamos assim, porque vinha do anterior executivo, achávamos que a imigração ia ser um assunto, mas não foi", recorda.

Isso não significa que não existam problemas, mas crê que são pontuais e não generalizado como em outras cidades. "É claro que também acontece, às vezes há uma fila de trânsito e no Facebook o primeiro comentário diz que é por causa dos brasileiros. Mas, de forma mais profunda, eu acho genuinamente que tem a ver com isso, que as pessoas ainda vivem bem nessa cidade, não tem necessidade de encontrar um culpado por alguma coisa, portanto, não falam tanto da questão da imigração", analisa.

O que é importante, e reconhece que esse papel é também das autoridades e das políticas de integração. "Braga só ganha em ter imigração, desde que as pessoas vivam bem, os imigrantes e quem não é imigrante", ressalta.

amanda.lima@dn.pt

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