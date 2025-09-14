Água de coco do Nordeste, milho brasileiro, caldo de cana: tudo que pode comer no Brasil Origem Week

Água de coco vinda diretamente de Pernambuco, milho (salgado) brasileiro, caldo de cana fresquinho, pamonha, bolo de rolo: são produtos típicos de várias partes do Brasil, mas nem sempre fáceis de encontrar em Portugal. Mas todos estão no Brasil Origem Week, feira brasileira que encerra este domingo, 14 de setembro, em Lisboa.Estes são alguns dos produtos mais raros e que levam diversas pessoas a ficarem na fila por alguns minutos para matar a saudade de sabores brasileiros. Além destes, não faltam outros clássicos, que, apesar de mais comuns em Portugal, são sempre bem-vindos.É o caso do açaí, coxinha (tradicional ou recheada com picanha), empada de vários sabores, brigadeiro, bolo de cenoura, o famoso acarajé da Carol, tapioca, queijo coalho, bobó de camarão, pão de queijo, bolo de fubá recheado com goiabada, pudim, feijoada, feijão tropeiro, rabada e outras delícias nas mais de 10 bancas de comidas do evento.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Nos três primeiros dias de feira, o sotaque brasileiro prevaleceu, com muitos imigrantes matando as saudades dos pratos preferidos, mas não só. Muitos portugueses que gostam da culinária brasileira também visitaram a feira para saborear os produtos.Com a localização central e turística, em plena Praça do Comércio, o evento também chamou a atenção de turistas. Visitantes de várias regiões do mundo passaram pelo evento e puderam se sentir um pouco no Brasil, mas em Lisboa.A entrada no Brasil Origem Week é gratuita. Este domingo, segue até às 21:00. Além da venda de comidas e feira de produtos regionais e showcooking com degustação.14:30 - Farinha Pouca, Meu Recheio Primeiro: Tapioca | Chef Cidália FrançaDa Raiz ao Fundo do Mar: Arroz Maria Isabel | Chef Marcio RicciTradição, Terra e Cachaça: O Camarão Uareni | Chef Natacha FinkCouve e Bacon em um Abraço Crocante: Farofa | Chef Larissa Abbud.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Quer internacionalizar para Portugal? Estas são as principais dicas de especialistas.Consulado do Brasil em Lisboa planeja campanha contra a xenofobia