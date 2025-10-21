DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Zé Felipe tem mais dois shows marcados em Portugal

Apresentações serão em Gondomar e em Oeiras, com parte dos ingressos já esgotados.
O artista Zé Felipe cativou o público em Portugal. Depois de já ter realizado dois shows no país este ano, o cantor marcou mais duas apresentações em dezembro. De acordo com os organizadores, os dois concertos serão um "esquenta" para as festas de fim de ano.

A primeira apresentação será no dia 1º de dezembro, feriado nacional, na cidade de Gondomar, no espaço Multiusos. No dia seguinte, a festa será em Oeiras, no Pavilhão Celorico Moreira.

O cantor estará acompanhado do DJ Will22, DJ oficial da cantora Ludmilla, "que vai comandar a pista e elevar a energia ao máximo", de acordo com o grupo Chiado, responsável pela vinda dos artistas.

"Serão duas noites que são verdadeiras contagens regressivas para o Natal e o Réveillon, reunindo luzes, dança, irreverência e todos os hits que conquistaram milhões de streams nas plataformas digitais, como Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim, Roça em Mim e Malvada". Outro sucesso confirmado no setlist das noites é Sua Boca Mente, em parceria com Ana Castela, com quem Zé Felipe começou a namorar recentemente.

Ana Castela, inclusive, estará em Portugal para shows nesta semana. Em entrevista ao DN Brasil, a artista disse estar "muito feliz e ansiosa" para as apresentações no país, marcadas para o Porto e Lisboa. "Voltar depois de tudo o que vivi na primeira vez é especial demais. Sinto que agora o público já me conhece melhor, já sabe minhas músicas, e isso deixa tudo ainda mais emocionante", afirmou ao jornal.

Os ingressos para os shows de Zé Felipe já estão à venda nos locais habituais. Em Oeiras, os lotes promocionais estão esgotados, com bilhetes ainda disponíveis a partir de 30 euros. Em Gondomar, também já foram vendidos os dois primeiros lotes das bancadas, restando apenas ingressos para a plateia em pé e o golden circle, que começam em 30 euros.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
