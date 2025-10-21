Zé Felipe tem mais dois shows marcados em Portugal

O artista Zé Felipe cativou o público em Portugal. Depois de já ter realizado dois shows no país este ano, o cantor marcou mais duas apresentações em dezembro. De acordo com os organizadores, os dois concertos serão um "esquenta" para as festas de fim de ano.A primeira apresentação será no dia 1º de dezembro, feriado nacional, na cidade de Gondomar, no espaço Multiusos. No dia seguinte, a festa será em Oeiras, no Pavilhão Celorico Moreira.O cantor estará acompanhado do DJ Will22, DJ oficial da cantora Ludmilla, "que vai comandar a pista e elevar a energia ao máximo", de acordo com o grupo Chiado, responsável pela vinda dos artistas."Serão duas noites que são verdadeiras contagens regressivas para o Natal e o Réveillon, reunindo luzes, dança, irreverência e todos os hits que conquistaram milhões de streams nas plataformas digitais, como Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim, Roça em Mim e Malvada". Outro sucesso confirmado no setlist das noites é Sua Boca Mente, em parceria com Ana Castela, com quem Zé Felipe começou a namorar recentemente.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppAna Castela, inclusive, estará em Portugal para shows nesta semana. Em entrevista ao DN Brasil, a artista disse estar "muito feliz e ansiosa" para as apresentações no país, marcadas para o Porto e Lisboa. "Voltar depois de tudo o que vivi na primeira vez é especial demais. Sinto que agora o público já me conhece melhor, já sabe minhas músicas, e isso deixa tudo ainda mais emocionante", afirmou ao jornal.Os ingressos para os shows de Zé Felipe já estão à venda nos locais habituais. Em Oeiras, os lotes promocionais estão esgotados, com bilhetes ainda disponíveis a partir de 30 euros. Em Gondomar, também já foram vendidos os dois primeiros lotes das bancadas, restando apenas ingressos para a plateia em pé e o golden circle, que começam em 30 euros.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Ana Castela. "Voltar depois de tudo o que vivi na primeira vez é especial demais".Novembro começa com show sertanejo de Zé Neto e Cristiano em Lisboa