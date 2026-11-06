A música brasileira estará entre os destaques da edição de 2026 da World Music Week, festival que acontece em Lisboa entre os dias 7 e 15 de novembro, reunindo artistas de diferentes países e tradições musicais. Promovido pela associação Toca das Artes, por meio da BOTA, o evento terá apresentações de música afro-brasileira, ritmos tradicionais portugueses, jazz, música eletrônica e sonoridades de diferentes regiões do mundo.Entre as atrações está o trio Trinka, formado pelos brasileiros Dandara Modesto e Juninho Ibituruna e pelo português João Pires, que se apresenta no dia 8 de novembro, às 18h, na Casa da América Latina, com entrada gratuita. O grupo, que já foi tema de reportagem do DN Brasil, mistura ritmos afro-brasileiros, percussão, guitarra e elementos eletrônicos, num repertório marcado pelo encontro entre as tradições musicais do Brasil e de Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Outra representante brasileira é a cantora e compositora Bruna Alimonda, que fará sua primeira apresentação em Lisboa no dia 15 de novembro, às 17h, na BOTA. Em formato intimista de voz e violão, a artista apresentará canções de sua trajetória autoral e composições inéditas do segundo álbum, ainda em preparação. Seu trabalho reúne influências da música brasileira contemporânea, das tradições nordestinas e de diferentes sonoridades latino-americanas.A programação também inclui o projeto Vozes das Independências - Lugar das Novas Nações, no dia 15 de novembro, às 19h, no Mercado de Culturas, no Mercado do Forno do Tijolo. A iniciativa propõe uma reflexão sobre as independências dos países africanos de língua portuguesa e as experiências de segregação numa Lisboa multicultural, reunindo referências do Brasil, de Angola e de Portugal.Realizada desde 2022, a World Music Week tem como tema nesta edição as ideias de deslocamento e travessia, explorando a circulação de pessoas, línguas e tradições musicais. Entre as demais atrações estão a moçambicana Lenna Bahule, o projeto português OMIRI, a cantora italiana Livia Giaffreda e o grupo açoriano Mar & Ilha, além de artistas ligados às tradições musicais persas, indianas e latino-americanas.A World Music Week acontece de 7 a 15 de novembro, em diferentes espaços de Lisboa, incluindo a BOTA, a Casa da América Latina e o Mercado de Culturas. O show do Trinka tem entrada gratuita, enquanto o de Bruna Alimonda custa 10 euros. A programação completa e as informações sobre reservas estão disponíveis no site oficial do festival..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda"