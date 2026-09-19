A médica veterinária brasileira Karla Pinto, radicada em Portugal há mais de 20 anos, foi distinguida com o CannaPortugal Global Cannabis Award 2026 pelo trabalho desenvolvido na área da medicina veterinária canabinoide no país. A pesquisadora receberá o prêmio no dia 17 de outubro, em São Miguel, nos Açores.A trajetória de Karla já havia sido contada pelo DN Brasil em janeiro de 2025, quando a veterinária falou sobre a pesquisa que desenvolve na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) em torno do uso terapêutico da cannabis na medicina animal. O trabalho investiga as possibilidades dos canabinoides no tratamento de animais, incluindo casos relacionados à dor e à reabilitação veterinária.Segundo a comunicação oficial da CannaPortugal, a distinção reconhece a contribuição da brasileira para "o desenvolvimento da medicina veterinária canabinoide em Portugal" e para o aprofundamento das aplicações terapêuticas dos fitocanabinoides na saúde animal. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O júri destacou ainda o trabalho desenvolvido tanto na investigação quanto na prática clínica e a especialização da veterinária no sistema endocanabinoide..Quando conversou com o DN Brasil, Karla apontou diferenças importantes entre Portugal e Brasil neste campo. Enquanto destacava a legislação portuguesa e a maior facilidade de acesso a determinados produtos, a pesquisadora via no Brasil avanços na formação acadêmica e na investigação, mas ainda um forte estigma em torno da planta. "Ainda é algo diabolizado no Brasil", afirmou na ocasião.Na mesma entrevista, a veterinária defendia justamente um maior intercâmbio entre pesquisadores brasileiros e portugueses. "Podíamos unir Brasil e Portugal em pesquisa, aproveitando a nossa facilidade de aquisição de produtos e a legislação mais permissiva daqui, enquanto o Brasil já tem avanços importantes em pós-graduações e pesquisa", disse..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Canábis. “Onda reacionária” ameaça avanço de políticas progressistas, diz neurocientista