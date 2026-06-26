A próxima sessão da Casa do Brasil será dedicada ao tema do reagrupamento familiar. Gratuita, a iniciativa permitirá que os participantes tirem dúvidas sobre o assunto, como os pedidos de vagas na Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e as alterações promovidas pela nova Lei de Estrangeiros.De acordo com comunicado da associação, o evento está agendado para terça-feira, 30 de junho, às 15:00. Nesta edição, a participação será exclusivamente online, por meio da plataforma Microsoft Teams.Assim como em outros encontros voltados ao esclarecimento de dúvidas, a jurista Patrícia Peret conduzirá a sessão. "A sessão será dinamizada pela jurista e técnica superior da Casa do Brasil de Lisboa, Patrícia Peret, que explicará em que consistem, na prática, as alterações na Lei de Estrangeiros, nomeadamente os procedimentos para pedidos de reagrupamento familiar junto à AIMA", informa a nota.A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia por meio do preenchimento de um formulário neste link. O código de acesso será enviado por e-mail aos inscritos na segunda-feira. As vagas são limitadas, e as inscrições serão encerradas quando o número máximo de participantes for atingido.A atividade integra o projeto FAMI2030 – FAMI 00326600 Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) – Migrar com Direitos: Integrar para a Igualdade, financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI). As sessões anteriores já abordaram temas como percursos educativos em Portugal, Lei da Nacionalidade, equivalência de diplomas, processos de regularização, saúde mental e a nova Lei de Estrangeiros, entre outros.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Em assembleia de cidadãos imigrantes, AIMA é uma das principais preocupações.Pergunte ao Advogado. Posso fazer o reagrupamento familiar dos meus pais?