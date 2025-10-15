Tati Quebra Barraco faz show em Lisboa nesta semana e também passa pelo Porto

O aniversário de quatro anos do Dengo Club será comemorado em ritmo brasileiro. A principal artista da festa é a carioca Tati Quebra Barraco, uma cantora que é a cara desta balada lisboeta: um espaço de diversidade, aberto à comunidade queer e negra, com sons variados a cada noite.A celebração está marcada para sexta-feira, 17 de outubro, em uma festa que promete ir madrugada adentro com muita música. Os participantes vão “vivenciar de perto toda a energia, irreverência e representatividade da artista que revolucionou o funk e se tornou símbolo de resistência e autenticidade”, destaca o release oficial do evento..Mas esta não é a única celebração. A brasileira também comemora 20 anos de carreira e acaba de lançar o novo álbum Da CDD Pro Mundo, que dá nome à Eurotour 2025. “Sempre disse que o funk é do povo, é cultura, e agora ver a nossa batida chegando a outros países é uma vitória de todos nós que viemos da favela”, afirma Tati Quebra Barraco, citada no comunicado.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!E as apresentações não param por aí. No dia 25 de outubro, Tati se apresenta no Hard Club, no Porto. A agenda está cheia: entre o Porto e Lisboa, a cantora também sobe aos palcos de Barcelona no dia 19 e em Londres no dia 24. Depois da Invicta, segue para Dublin no dia seguinte e encerra a turnê europeia em Bruxelas no dia 31 de outubro.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileira Camila Masiso apresenta novo álbum na Casa Capitão em Lisboa.Margareth Menezes traz axé e clássicos a Lisboa em outubro