DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Artista está em turnê pela Europa.
Artista está em turnê pela Europa.Foto: Instagram
DN Brasil

Tati Quebra Barraco faz show em Lisboa nesta semana e também passa pelo Porto

A artista brasileira está em turnê pela Europa e é a atração principal da festa de aniversário do Dengo Club, em Lisboa. No Porto, show será no dia 25.
Publicado a

O aniversário de quatro anos do Dengo Club será comemorado em ritmo brasileiro. A principal artista da festa é a carioca Tati Quebra Barraco, uma cantora que é a cara desta balada lisboeta: um espaço de diversidade, aberto à comunidade queer e negra, com sons variados a cada noite.

A celebração está marcada para sexta-feira, 17 de outubro, em uma festa que promete ir madrugada adentro com muita música. Os participantes vão “vivenciar de perto toda a energia, irreverência e representatividade da artista que revolucionou o funk e se tornou símbolo de resistência e autenticidade”, destaca o release oficial do evento.

Mas esta não é a única celebração. A brasileira também comemora 20 anos de carreira e acaba de lançar o novo álbum Da CDD Pro Mundo, que dá nome à Eurotour 2025. “Sempre disse que o funk é do povo, é cultura, e agora ver a nossa batida chegando a outros países é uma vitória de todos nós que viemos da favela”, afirma Tati Quebra Barraco, citada no comunicado.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

E as apresentações não param por aí. No dia 25 de outubro, Tati se apresenta no Hard Club, no Porto. A agenda está cheia: entre o Porto e Lisboa, a cantora também sobe aos palcos de Barcelona no dia 19 e em Londres no dia 24. Depois da Invicta, segue para Dublin no dia seguinte e encerra a turnê europeia em Bruxelas no dia 31 de outubro.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Artista está em turnê pela Europa.
Brasileira Camila Masiso apresenta novo álbum na Casa Capitão em Lisboa
Artista está em turnê pela Europa.
Margareth Menezes traz axé e clássicos a Lisboa em outubro
Música
Cultura
Música brasileira
Brasileiros em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt