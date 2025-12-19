Recorde: TAP transporta mais de 2 milhões de passageiros entre Brasil e Portugal

2.066.001 passageiros. Este é o record histórico da TAP e foi com o Brasil que alcançou esta marca, celebrada em grande estilo: o viajante "sortudo" ganhou 150 mil milhas de bônus ao desembarcar em Manaus esta semana.“Este recorde na rota Europa–Brasil reflete a confiança dos passageiros na TAP e a importância do mercado brasileiro. Celebrar este marco em Manaus é simbólico, pois a rota Lisboa–Manaus reforça o nosso compromisso com a conectividade do Norte do país com a Europa”, afirmou Carlos Antunes, diretor da TAP para as Américas.Esta rota para o coração da Amazônia completou um ano no mês passado, sendo descrita pela empresa como "um marco importante que reforça o compromisso da TAP em ampliar a conectividade entre o Brasil e a Europa". Carlos Antunes manteve reunião esta semana com o Governo brasileiro, para discutir sobre as atuais e novas rotas entre os países. Antunes esteve em Brasília com Sílvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos e falaram sobre como "superar desafios logísticos e oferecer mais opções de voos, reduzindo a dependência de conexões no eixo Rio-São Paulo", de acordo com comunicado no ministério. Segundo Carlos Antunes, o plano para 2026 "prevê um olhar atento para essas regiões".No próximo ano, ao menos uma nova rota entre Brasil e Portugal já está confirmada. Em junho, a TAP vai inaugurar voos diretos para Curitiba, capital do Paraná. O primeiro voo está previsto para 2 de julho de 2026. Serão três frequências semanais, às terças, quintas e sábados, entre a capital portuguesa e o Aeroporto Internacional Afonso Pena. A operação será feita com aeronaves Airbus A330-200, com capacidade para 269 passageiros. Assim, todas as capitais do sul do país terão rotas diretas de Lisboa.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Carlos Antunes: “Guerra comercial obrigou a TAP a baixar preços no Brasil”\n.Turismo terá ano histórico com receitas recorde de 30 mil milhões de euros