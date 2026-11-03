O humorista brasileiro Maurício Meirelles inicia nesta quarta-feira, 4 de novembro, uma turnê por três cidades de Portugal com o espetáculo de stand-up comedy Surto Coletivo. A primeira apresentação acontece em Espinho, seguindo depois para Guimarães, no dia 5, e Portimão, no Algarve, no dia 6.A novidade do espetáculo é a participação direta da plateia. Por meio de um aplicativo desenvolvido especialmente para o show, o público pode responder a perguntas e interagir com o humorista em tempo real, influenciando os rumos da apresentação. A proposta mistura stand-up, improvisação e recursos digitais, fazendo com que cada sessão tenha momentos diferentes.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! No palco, Maurício aborda temas como comportamento, relacionamentos, política e diferenças entre gerações, com destaque para a Geração Z e a influência da internet nas relações sociais. As opiniões e respostas dos espectadores também entram nas brincadeiras, transformando a interação com a plateia em parte central do show.Conhecido por incorporar a participação do público às suas apresentações, o humorista aposta agora em um formato que amplia essa interação com o uso da tecnologia. Surto Coletivo tem duração aproximada de 60 minutos, sem intervalo, e classificação indicativa para maiores de 16 anos.A primeira apresentação acontece nesta quarta-feira, 4 de novembro, no The Comedy Club do Casino Espinho. No dia seguinte, o show chega ao São Mamede CAE, em Guimarães, às 21h30, com ingressos entre €18 e 20. A última sessão será no Casino Praia da Rocha, em Portimão, no dia 6, às 22h30, com opção de jantar-espetáculo a partir das 20h, por €50 por pessoa..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Peça ‘Portátil’, do Porta dos Fundos, volta a Portugal em dezembro